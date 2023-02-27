Росія навряд чи наважиться на авіанальоти вглиб України. Проте виснажуватиме ППО

Були повідомлення, що росіяни зосереджують авіацію - мова йде саме про фронтову (тактичну) авіацію. Це означає, що противник перекидає чотири типи своїх бойових літаків: штурмовики Су-25, винищувачі-бомбардувальники Су-30, бомбардувальники Су-34 і винищувачі Су-35. Загалом таких літаків у росіян залишилося не більше ніж 350 одиниць.

Проте якась частина з них залишається на базових аеродромах. Наприклад, якщо в полку є 2 чи 3 ескадрильї, з них 1-2 воює, то одна тренувальна або навчальна залишається на аеродромі для підготовки льотного складу. Тобто ворог не здатний виставити проти України понад 300 літаків.

З точки зору здорового глузду росіяни не будуть проводити масовані авіаційні операції, тому що різко зросте кількість втрат. У нас є NASAMS, Iris-T, Hawk, Crotale, надалі ми будемо ще отримувати сучасні комплекси. Тому якщо вони спробують проти них боротися, то взагалі засиплять алюмінієм нам усі поля.

Крім того, у Росії дуже мало керованої зброї "повітря - земля", тому вони можуть використовувати звичайні рівнопадаючі бомби і некеровані авіаційні ракети. Для влучного застосування їх треба буде спрямувати з дальності 0,5-1 кілометр. Фронтовій авіації потрібно буде спускатися на малі висоти для того, щоби прицільно наносити удари. Але оскільки в нас дуже багато переносних зенітно-ракетних комплексів, то противник стикнеться з величезними втратами.

Минулого року вони випустили всього 27 бойових літаків, а втратили в рази більше. Фактично десь на землі валяється орієнтовно 60 їхніх літаків. Ще якась кількість долетіла до їхніх аеродромів і через сильні пошкодження була списана. Ще частина, яку ми підбили, упала на російській території. Тому вони ризикують залишитися без літаків, якщо знову спробують активізувати авіацію.

Невелике підвищення активності російської авіації може бути на лінії бойового зіткнення, йдеться про зростання кількості вильотів. Але особливо ефективність від цього не зросте. Активно знищувати їхню авіацію, щоби вона не могла працювали по позиціях наших військ, ми зараз не можемо, тому що для цього треба розташувати наші ЗРК ближче до лінії фронту. А тоді вони будуть потрапляти під ураження ворожої артилерії.

Якщо говорити про стратегічну авіацію, то там взагалі без шансів. Вони хоч і мають ефективні засоби радіопротидії, однак вони застарілі. Зрештою їм і сенсу немає наближатися, бо ракети, якими вони обстрілюють, мають дальність до 5 тисяч кілометрів.

Наприклад, бомбардувальники Ту-22М3, якими вони запускають Х-22 - працюють за сотні кілометрів від нашого кордону. З бомбами вони сюди не полетять, бо це чудова ціль для зенітно ракетних комплексів - велика, маломаневрена, зі сталою швидкістю.

Повітряні кулі, які запускає противник - це спроба дешево розвідати нашу протиповітряну оборони та позиції наших радіолокаційних станцій. Але після 2-3 днів наші сили ППО розробили тактичні прийоми, завдяки яким росіяни не змогли отримати будь-яку інформацію.

Як вони працюють? На цих кулях немає ніякої розвідувальної апаратури. Проте коли вони піднімаються, ми включаємо радар і освітлюємо їх. В цей час за нашим кордоном знаходиться літак-розвідник, який фіксує місце знаходження цього радару. Так за допомогою цих куль ведеться розвідка.

На ракети Х-101 росіяни встановили систему відстрілу радіоелектронних пасток. Це хмара дротів, які створюють перешкоди для радіолокаторів. Як це працює? У ракети є сигналізатор, коли вона вловила сигнал радару, що її опромінює – вона відстрілює 2-3 пастки і утворює завісу. За цією хмарою її кілька хвилин не видно - вона вилетіла з зону огляду радару, ППО її втратила, а наступний радар її знову знаходить. До того ж вона може робити до 80 поворотів на маршруті. Тобто в такий спосіб вони ускладнили нашій ППО відстеження польоту цих ракет.

Валерій Романенко, для РБК-Україна