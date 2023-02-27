Россия вряд ли решится на авианалеты вглубь Украины. Но продолжит истощать ПВО

Были сообщения, что россияне сосредотачивают авиацию - речь идет именно о фронтовой (тактической) авиации. Это означает, что противник перебрасывает четыре типа своих боевых самолетов: штурмовики Су-25, истребители-бомбардировщики Су-30, бомбардировщики Су-34 и истребители Су-35. Всего таких самолетов у россиян осталось не более 350 единиц.

Однако какая-то часть из них остается на базовых аэродромах. Например, если в полку есть 2 или 3 эскадрильи, из них 1-2 воюют, то одна тренировочная или учебная остается на аэродроме для подготовки летного состава. То есть враг не способен выставить против Украины более 300 самолетов.

С точки зрения здравого смысла россияне не будут проводить массированные авиационные операции, потому что резко возрастет количество потерь. У нас NASAMS, Iris-T, Hawk, Crotale, в дальнейшем мы будем еще получать современные комплексы. Поэтому если они попытаются против них сражаться, то вообще засыпят алюминием нам все поля.

Кроме того, у России очень мало управляемого оружия "воздух - земля", поэтому они могут использовать обычные равнопадающие бомбы и неуправляемые авиационные ракеты. Для точного применения их нужно будет направить с дальности 0,5-1 километр. Фронтовой авиации нужно будет спускаться на малые высоты для того, чтобы прицельно наносить удары. Но поскольку у нас очень много переносных зенитно-ракетных комплексов, противник столкнется с огромными потерями.

В прошлом году они выпустили всего 27 боевых самолетов, а потеряли в разы больше. Фактически где-то на земле валяется ориентировочно 60 их самолетов. Еще какое-то количество долетело до их аэродромов и из-за сильных повреждений было списано. Еще часть, которую мы подбили, упала на российской территории. Поэтому они рискуют остаться без самолетов, если снова попытаются активизировать авиацию.

Небольшое повышение активности российской авиации возможно на линии боевого столкновения, речь о росте количества вылетов. Но особенно эффективность этого не возрастет. Активно уничтожать их авиацию, чтобы она не могла работать по позициям наших войск, мы сейчас не можем, потому что для этого нужно расположить наши ЗРК поближе к линии фронта. А тогда они будут попадать под поражение вражеской артиллерии.

Если говорить о стратегической авиации, то там вообще без шансов. Они хотя и обладают эффективными средствами радиопротиводействия, но они устарели. В конце концов им и смысла нет приближаться, потому что ракеты, которыми они обстреливают, имеют дальность до 5 тысяч километров.

Например, бомбардировщики Ту-22М3, которыми они запускают Х-22 - работают в сотнях километров от нашей границы. С бомбами они сюда не полетят, потому что это отличная цель для зенитно-ракетных комплексов - большая, маломаневренная, с постоянной скоростью.

Воздушные шары, которые запускает противник - это попытка дешево разведать нашу противовоздушную оборону и позиции наших радиолокационных станций. Но после 2-3 дней наши силы ПВО разработали тактические приемы, благодаря которым россияне не смогли получить какую-либо информацию.

Как они работают? На этих шарах нет никакой разведывательной аппаратуры. Однако, когда они поднимаются, мы включаем радар и освещаем их. В это время за нашей границей находится самолет-разведчик, фиксирующий место нахождения этого радара. Так с помощью этих шаров ведется разведка.

На ракеты Х-101 россияне установили систему отстрела радиоэлектронных ловушек. Это облако проводов, создающих помехи для радиолокаторов. Как это работает? У ракеты есть сигнализатор, когда она уловила облучающий ее сигнал радара - она отстреливает 2-3 ловушки и образует занавес. За этим облаком ее несколько минут не видно - она вылетела из зона видимости радара, ПВО ее потеряла, а следующий радар ее снова находит. К тому же она может производить до 80 поворотов на маршруте. То есть таким образом они усложнили нашей ПВО отслеживание полета этих ракет.

Валерий Романенко, для РБК-Украина