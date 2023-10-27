Путін не помер. Чутки перебільшені, як і інформація про двійників

Telegram-каналу "Генерал СВР" я не довіряю, бо знаю, хто до нього причетний. Та й ніхто цього не приховує - російський професор-політолог Валерій Соловей. Але він не стільки професор, скільки конспіролог-дилетант, який поширює конспірологічні теорії. З усіх його повідомлень лише 10% мають щось спільне із реальністю. Все інше - його якісь власні фантазії.

З іншого боку, звичайно, Путін уже літня людина. Але мені не подобається, коли кажуть про нібито двійників, я не вірю в це, їх не існує, що вже неодноразово було доведено. Зокрема, 2015 року, коли той зник на 11 днів. Чому тоді не випустили двійника, щоб збити ажіотаж? Потім з 2015 до 2016 року він нікуди окрім Білорусі не вибирався. А під час пандемії COVID-19 у 2020 році перечекав її у бункері у Ново-Огарьовській резиденції. Чомусь тоді теж двійників не випускали, щоб десь перерізати червону стрічку і показати, що з президентом все гаразд? Справа в тому, що Путін реально боїться двійників. В нього їх немає, він боїться, що його можуть замінити двійником.

Що стосується чуток про невиліковну хворобу. У чоловіка у 71 рік може бути букет хвороб. Ще у 2014 році я чув історію про те, що у нього саркома. І що? Як справи з його саркомою? Незважаючи на те, хто б не казав про рак у Путіна, у мене своя думка з цього приводу. Так, він має психічні проблеми, це правда. Але говорити про те, що йому лишилося два тижні, місяць чи півроку? Це навряд чи.

У разі реальної смерті ще при владі про це не повідомлять в анонімних Telegram-каналах. Я думаю, буде ситуація, схожа на березень 1953 року, коли помер Йосип Сталін. Спершу буде інформаційний вакуум, а потім раптово всі дізнаються, що вождь помер. Потім будуть помпезні похорони і ділитимуть владу. Тобто, лайтовий варіант того, що відбувалося після смерті Сталіна.

Хто може замінити Путіна

Я на сьогодні не бачу очевидного кандидата. Путін спеціально наблизив до себе багато невиразних, другорядних, сірих особистостей, щоб на його тлі вони здавалися ще більшими нікчемами. Взяти міністра оборони Сергія Шойгу. Колись казали, що це "номер 2", але ж він ніякий і не може зв'язати дві фрази у щось виразне.

Голова ФСБ Олексій Бортніков та секретар Ради безпеки Микола Патрушев? Можливо, але вони між собою перегризуться за владу. Там буде серйозна конкуренція, хто замінить Путіна. Точно буде період кулуарної внутрішньої конфронтації.

Смерть Путіна відразу не зупинить війну проти України

Новий президент Росії навряд чи зважиться на виведення військ, коли майже все російське суспільство зазомбоване, чекає на "денацифікацію" України вже другий рік, а її все ніяк немає. Під яким гаслом виводитимуть війська? Під тим, що досягли всіх поставлених завдань? Але ж треба буде виходити з Донецької, Луганської областей та з Криму. Тому що особисто ми не зупинимося, якщо побачимо, що вони починають відступати. Вони це також дуже добре розуміють.

Тому якийсь час Росія зберігатиме інтенсивність бойових дій. Але в перспективі я не виключаю, що нова влада намагатиметься гальмувати всі ці тенденції, йти на якісь домовленості. Бо Путін усіх завів у глухий кут, і вони хочуть з нього вийти, нескінченна війна їм не потрібна. Вони шукатимуть контактів, щоб домовитися про поступки.

І саме в цей період ми маємо бути максимально жорсткими - лише кордони 1991 року. А далі можна говорити про часткове зняття санкцій. Буде багато складних моментів, які доведеться вирішити, але не все одразу.

Олександр Коваленко, для РБК-Україна