Путин не умер. Слухи преувеличены, как и информация о двойниках

Telegram-каналу "Генерал СВР" я не доверяю, потому что знаю, кто к нему причастен. Да и никто этого не скрывает - российский профессор-политолог Валерий Соловей. Но он не столько столько профессор, сколько конспиролог-дилетант, который распространяет конспирологические теории. Из всех его сообщений только 10% имеют что-то общее с реальностью. Все остальное - его какие-то собственные фантазии.

С другой стороны, конечно, Путин уже пожилой человек. Но мне не нравится, когда говорят о якобы двойниках, я не верю в это, их не существует, что уже не раз было доказано. В частности, в 2015 году, когда тот исчез на 11 дней. Почему тогда не выпустили двойника, чтобы сбить ажиотаж? Потом с 2015 по 2016 год он никуда кроме Беларуси не выбирался. А во время пандемии COVID-19 в 2020 году переждал ее в бункере в Ново-Огаревской резиденции. Почему-то тогда тоже двойников не выпускали, чтобы где-нибудь перерезать красную ленточку и показать, что президент в норме? Дело в том, что Путин реально боится двойников. У него их нет, он опасается, что его могут заменить двойником.

Что касается слухов о неизлечимой болезни. У мужчины в 71 год может быть букет болезней. Еще в 2014 году я слышал историю о том, что у него саркома. И что? Как дела с его саркомой? Несмотря на то, кто бы ни говорил о раке у Путина, у меня свое мнение на этот счет. Да, у него есть психические проблемы, это правда. Но говорить о том, что ему осталось две недели, месяц или полгода? Это вряд ли.

В случае реальной смерти еще при власти об это не сообщат в анонимных Telegram-каналах. Я думаю, будет ситуация, похожая на март 1953 года, когда умер Иосиф Сталин. Сначала будет информационный вакуум, а потом внезапно все узнают, что вождь умер. Затем будут помпезные похороны и делить власть. То есть лайтовый вариант того, что происходило после смерти Сталина.

Кто может заменить Путина

Я на сегодня не вижу очевидного кандидата. Путин специально привлек к себе много невыразительных, второстепенных, серых личностей, чтобы на его фоне они казались еще большими ничтожествами. Взять министра обороны Сергея Шойгу. Когда-то говорили, что это "номер 2", но он же никакой и не может связать две фразы во что-либо внятное.

Глава ФСБ Алексей Бортников и секретарь Совбеза Николай Патрушев? Возможно, но они между собой перегрызутся за власть. Там будет серьезная конкуренция, кто заменит Путина. Точно будет период кулуарной внутренней конфронтации.

Смерть Путина сразу не остановит войну против Украины

Новый президент России вряд ли решится на вывод войск, когда почти все российское общество зазомбировано, ждет "денацификацию" Украины уже второй год, а ее все никак нет. Под каким лозунгом будут выводить войска? Под таким, что добились всех поставленных задач? Но ведь нужно будет выходить из Донецкой, Луганской областей и из Крыма. Потому что лично мы не остановимся, если увидим, что они начинают отступать. Они это тоже очень хорошо понимают.

Поэтому какое-то время Россия будет сохранять интенсивность боевых действий. Но в перспективе я не исключаю, что новая власть будет пытаться тормозить все эти тенденции, идти на какие-то договоренности. Ибо Путин всех завел в тупик, и они хотят из него выйти, бесконечная война им не нужна. Они будут искать контактов, чтобы договориться об уступках.

И именно в этот период мы должны быть максимально жесткими - только границы 1991 года. А дальше можно говорить о частичном снятии санкций. Будет много сложных моментов, которые предстоит решить, но не все сразу.

Александр Коваленко, для РБК-Украина