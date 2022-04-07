Противник пытается образовать ударные группы в Донецкой и Луганской областях, - спикер Минобороны

Что мы видим сейчас? Действительно, из Киевской и Черниговской областей оккупационные войска были отведены. Но здесь стоит отметить, что в основном это подразделения российской армии, которые в результате оборонительных и контрнаступательных действий Вооруженных Сил Украины понесли существенные потери в живой силе и технике и фактически потеряли боеспособность. Собственно, именно это мы и считаем одним из определяющих факторов, которые побудили Россию к такому решению.

По данным нашей разведки враг пытается доукомплектовать свои подразделения, которые были выведены на территорию Республики Беларусь и России, концентрируясь в дальнейшем на возобновлении наступательных действий на Востоке Украины и установлении полного контроля над территориями Донецкой и Луганской областей. Наряду с этим, по имеющейся информации враг до конца не отказывается от наступления также и на другие города Юга и Востока Украины в перспективе.

Это вовсе не означает, что российская армия прямо сейчас будет пытаться захватить, скажем, Харьков. Несмотря на то, что город постоянно подвергается артиллерийским и ракетным обстрелам, он хорошо укреплен и обороняется, а украинские защитники отогнали оккупантов далеко за его окраины. По крайней мере сейчас его сил и средств явно не достаточно для того, чтобы приступом взять миллионный город. Однако такая угроза никогда до конца и не спадала, поэтому следует быть готовым к тому, что рано или поздно противник может вернуться к идее наступательных действий, в том числе на Слобожанщине.

Начиная с 24 февраля российское вторжение переходило в разные фазы. Мы наблюдали за активными боевыми действиями, потом была оперативная пауза. Но все это время в районе проведения Операции объединенных сил на востоке Украины напряжение фактически не спадало. Штурмовые и наступательные действия со стороны противника там почти не прекращались, и затишья, даже относительного, там не было. В этих районах и сейчас продолжаются ожесточенные бои. Враг постоянно атакует городки и села, украинские войска их отбрасывают, они перегруппировываются, пополняют потери и снова пытаются штурмовать.

Мы прогнозируем, что в Донецкой и Луганской областях активные боевые действия продолжатся. Сейчас противник пытается образовать там ударные группировки, для этого перебрасывает дополнительные силы. Также это делается за счет скрытой мобилизации, которую они проводят как на временно оккупированных территориях, так и в самой России. Известны факты, когда на территории ОРДЛО оккупанты ловили и загоняли в свои так называемые “комендатуры” мужское население, пытаясь таким образом восполнить потери в подразделениях.

Стоит понимать, что по всем правилам боевой действий во время наступления атакующая сторона должна образовать группировку, которая будет преобладать силы защитников минимум втрое. А лучше - в 4 и 5 раз.

Как мы можем видеть, наступательная операция Российской Федерации провалилась из-за явной недооценки ситуации. По крайней мере один из ключевых ее этапов. Поэтому сейчас руководству кремля нужны хоть какие-то “победы” чтобы оправдаться и объяснить российскому обществу смысл так называемой “специальной военной операции”. Ведь сведения о многочисленных потерях российской армии, даже несмотря на закрытость информационного пространства России, таки просачиваются в публичную плоскость.