Противник намагається утворити ударні групи в Донецькій та Луганській областях, - речник Міноборони

Що ми бачимо зараз? Дійсно, з Київської та Чернігівської областей окупаційні війська було відведено. Але тут варто наголосити, що здебільшого це підрозділи російської армії, які внаслідок оборонних та контрнаступальних дій Збройних Сил України зазнали суттєвих втрат в живій силі та техніці і фактично втратили боєздатність. Власне, саме це ми і вважаємо одним із визначальних факторів, які спонукали Росію до такого рішення.

За даними нашої розвідки ворог намагається доукомплектувати свої підрозділи, які виведено на територію Республіки Білорусь та Росії, концентруючись в подальшому на поновленні наступальних дій на Сході України та встановленні повного контролю над територіями Донецької та Луганської областей. Поряд з цим, за наявною інформацією ворог до кінця не відмовляється від наступу також і на інші міста Півдня та Сходу України в перспективі.

Це зовсім не означає, що російська армія просто зараз намагатиметься захопити, скажімо, Харків. Попри те, що місто постійно зазнає артилерійських та ракетних обстрілів, воно добре укріплене та обороняється, а українські захисники відігнали окупантів далеко за його околиці. Принаймні зараз його сил і засобів явно не достатньо для того, аби приступом взяти мільйонне місто. Однак така загроза ніколи до кінця і не спадала, тому слід бути готовим до того, що рано чи пізно противник може повернутися до ідеї наступальних дій, у тому числі на Слобожанщині.

Починаючи з 24 лютого російське вторгнення переходило в різні фази. Ми спостерігали за активними бойовими діями, потім була оперативна пауза. Але увесь цей час в районі проведення Операції об’єднаних сил на Сході України напруження фактично не спадало. Штурмові та наступальні дії з боку противника там майже не припинялися, і затишшя, навіть відносного, там не було. В цих районах і зараз тривають запеклі бої. Ворог постійно атакує містечка і села, українські війська їх відкидають, вони перегруповуються, поповняють втрати і знову намагаються штурмувати.

Ми прогнозуємо, що в Донецькій та Луганській областях активні бойові дії продовжаться. Зараз противник намагається утворити там ударні угруповання, для цього перекидає додаткові сили. Також це робиться за рахунок прихованої мобілізації, яку вони проводять як на тимчасово окупованих територіях, так і в самій росії. Відомі факти, коли на території ОРДЛО окупанти ловили і заганяли в свої так звані “комендатури” чоловіче населення, намагаючись в такий спосіб поповнити втрати в підрозділах.

Варто розуміти, що за усіма правилами бойовий дій під час наступу атакуюча сторона має утворити угруповання, що переважатиме сили оборонців щонайменше втричі. А краще – в 4 і 5 разів.

Як ми можемо бачити, наступальна операція російської федерації провалилася через явну недооцінку ситуації. Принаймні один з ключових її етапів. Тому зараз керівництву кремля потрібні бодай якійсь “перемоги” аби виправдатися і пояснити російському суспільству сенс так званої “спеціальної військової операції”. Адже відомості про численні втрати російської армії, навіть попри закритість інформаційного простору Росії, таки просочуються в публічну площину.