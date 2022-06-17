Пойдет ли Лукашенко против Украины и какова ситуация на фронтах: обзор эксперта

Российские оккупанты несколько улучшили свои позиции на Харьковском направлении и планируют вести контрнаступление на Славянск одновременно с нескольких направлений. При этом все еще продолжают раздаваться заявления со стороны белорусских властей о возможном вводе войск на территорию Украины.

О ситуации на позициях, а также об угрозе со стороны Беларуси в комментарии РБК-Украина рассказал военный эксперт, бывший начальник пресс-службы Генерального штаба Вооруженных сил Украины Владислав Селезнев.

Что происходит на Харьковском направлении

Две недели назад украинское подразделение Сил обороны, а именно две бригады территориальной обороны Харьковской области, начали проводить активное контрнаступление, выдавливая российские войска из области. Они успешно двигались в направлении Казачьей Лопани.

Плюс также планировалось наступление вдоль госграницы, чтобы выдавить оккупантов из восточной части Харьковской области. В частности, чтобы перекрыть им движение через Волчанск на Купянск и Изюм и помешать поставкам в товарном виде вооружения и боеприпасов.

Однако на харьковском направлении вражеские войска провели контрнаступательные действия. Россияне подтянули туда резервы, прежде всего артиллерийские подразделения, и начали наносить удары по нашим силам. Украинские войска вынуждены были отступать, поскольку не было возможности противостоять на равных артиллерийским подразделениям РФ. В целом сейчас соотношение усилий и средств сегодня составляет 1 к 10 в пользу России.

Еще до недавнего времени оккупанты могли стрелять по Харькову, используя лишь реактивные системы вроде "Смерч" или "Ураган", их дальность около 70-90 километров. Но теперь они снова получили возможность бить по городу, в том числе и по его центральной части, со ствольной артиллерией. Сейчас россияне снова движутся в сторону Харькова. У нас пока нет соответствующих резервов, обеспеченных артиллерийским вооружением, чтобы мы могли на этом направлении вести бой на равных.

Кроме того, появилась информация, что боевые действия идут на восток от Харькова - в населенных пунктах в районе Старого Салтова. То есть россияне стараются проводить наступательные действия, поскольку им нужно обезопасить себе дорогу от Волчанска. Для оккупантов эта дорога крайне важна, поскольку этим маршрутом проходит логистика и обеспечение частей российской армии, которые базируются в районе Изюма.

Это та самая группировка войск, которая планирует наступать на Славянск и Краматорск. Их там около 20 БТГр. Плюс к этому району россияне стягивают ствольную и реактивную артиллерию. То есть для реализации логистики в Изюм оккупанты удерживают оборону в восточной части Харьковской области.

Наступление на Славянск

На Славянск россияне планируют наступать одновременно еще с одного направления - из района Лимана. Сейчас противник пока что проводит там перегруппировку своих войск. Речь идет о поставках вооружения, боеприпасов, а также усиление оборонительных порядков. На этом направлении соотношение сил и средств также не на стороне украинской армии. Но нас в определенной степени спасает сложный рельеф, который помогает успешно обеспечивать оборону.

Там леса, а ближе к Славянску идет болотистая местность плюс еще есть несколько озер. Возле Лимана проходит река Северский Донец, у которой болотистые берега. Там также есть национальный парк "Святые Горы". То есть, в этом районе достаточно сложно прокладывать переправу. Но есть и другая проблема.

Изменение тактики

Учитывая то, что сейчас жара, Северский Донец начинает мелеть, и участков, где оккупанты могут обустроить переправу, становится больше. Поэтому надо отслеживать весь этот участок российско-украинского фронта, чтобы не допустить прорыв вражеских войск.

Кроме того, россияне немного изменили тактику. Если раньше все имеющиеся резервы они сразу бросали в бой, то сейчас противник накапливает резервы для того, чтобы крупным группировкам войск, артиллерией и авиацией давить на оборонительные порядки украинской армии.

Для россиян критически важно выполнить задачу Путина - выйти на админграницу Донецкой и Луганской областей, чтобы заявить внутренней аудитории о выполнении одной из своих целей. Но даже в этом случае нет никаких гарантий, что оккупанты не будут двигаться дальше. Например, мы периодически видим информацию о том, что продолжается обстрел Сумской и Черниговской областей.

В настоящее время на территории Брянской области в районе населенного пункта Клинцы ведется подготовка 2 БТГр, чтобы создать угрозу и напряжение для наших сил, которые действуют на территории Черниговской области. Это не позволяет нам перебросить наши войска на другие направления, поскольку приходится прикрывать участок госграницы там.

Наше ГУР Минобороны заявляет, что сейчас на территории Украины воюют 103 БТГр агрессора. Еще 40 БТГр находятся в резерве - все они разбросаны по разным полигонам. При этом 46-48 БТГр разного уровня укомплектованности сосредоточено на линии российско-украинского фронта от Балаклеи Харьковской области до Авдеевки Донецкой области. Считается, что туда русские стянули свои лучшие войска.

Угрозы Лукашенко

Если говорить о республике Беларусь, то там также есть несколько российских БТГр. Кроме того, сейчас в Беларуси будут проводиться многодневные учения с органами военного управления, плюс обучения в рамках реализации определенных логистических задач. То есть сейчас белорусы хотят изучить проблемы, с которыми столкнулись российские войска в Киевской области по логистике, чтобы в дальнейшем таких сложностей у них не возникало.

Риск нападения на северные области есть. Лукашенко рассказывает, что он будет увеличивать вооруженные силы Беларуси, также они снимают с долгосрочного хранения старое оружие и военную технику. Как они ее будут использовать - наверняка неизвестно. Но мы слышали последние заявления белорусского диктатора, что их армиям якобы нужно спасать западные области Украины, иначе их попробует захватить Польша. То есть идет определенная информационная подготовка к возможному вторжению.

Будет ли это вторжение - никто пока не может дать ответа. Ведь Лукашенко в свое время не воспользовался возможностью напасть на Украину, когда наша армия была вынуждена удерживать оборону фактически на окраинах Киева. По каким причинам - или из-за неготовности белорусской армии, или из-за других обстоятельств - неизвестно. К тому же с белорусских аэродромов взлетают в воздух российские самолеты и наносят ракетно-бомбовые удары вглубь нашей страны.

Возможно, Путин будет оказывать давление на Лукашенко, чтобы он собственными силами попытался перекрыть цепи поставок вооружения через западные области Украины. То есть, чтобы он направил свою армию через Ковель-Луцк в сторону Львова. Способна ли армия Лукашенко реализовать этот план - дискуссионный вопрос, поскольку на северном направлении созданы Силы обороны и проводятся соответствующие фортификационные мероприятия.

Ситуация на юге

По поводу Херсонской области, там наши войска пошли в наступление в районе Давыдова Брода. После этого россияне сосредоточили огромное количество средств, включая бронетехнику. В результате наши войска были вынуждены маневрировать, потому что из-за отсутствия паритета в вооружении там нет возможности проводить контрнаступительные действия. Нужно дождаться военной помощи от наших западных партнеров.

Наши войска продвинулись в сторону Херсона. Но это контрнаступательные действия, которые имеют тактический характер, а не оперативно-стратегический. То есть, это бои местного значения. Там, где мы имеем возможность продвигаться, мы продвигаемся. Наши ресурсы пока ограничены, поэтому мы не можем слишком далеко продвинуться.

На Запорожье россияне пытались создать очень мощную группировку в районе Васильевки, чтобы продвигаться с целью захвата Запорожья. Однако в рамках контрбатарейной борьбы оккупанты понесли потери. Поэтому пока вопрос о наступлении на Запорожье в определенной степени стоит на паузе. Россияне направили войска для усиления своих подразделений в направлении Орехова. Противник в этом направлении проводит перегруппировку.

Думаю, пока агрессор не достигнет своей цели на востоке нашей страны, потому что именно там сосредоточено наибольшее группировки противника, ситуация на запорожском направлении будет похожа на бои местного значения.

Владислав Селезнев для РБК-Украина