Під Авдіївкою ландшафт не за нас. ЗСУ після Ласточкиного знову можуть десь відійти

Російські війська за тиждень після захоплення Авдіївки зайняли селище Ласточкине. Незважаючи на негативну динаміку, ситуація там може стабілізуватися, хоча не виключено, що Силам оборони доведеться залишити й інші населені пункти.

Російські війська намагаються просунутися далі на захід. Ситуація дуже складна, ризики для нашого угруповання на околицях Авдіївки утворилися, як тільки ворог зайшов у місто.

Противник діяв і продовжує діяти на флангах з боку Бердичів та Первомайського. Також намагається наступати по центру, і в результаті сьогодні Сили оборони оголосили про вихід з Ласточкиного. Наші сили досить серйозно тримають оборону, але Ласточкине було важко утримати, тому що селище зруйноване російським вогнем і сховатися там особливо не було де.

Загалом ми маємо бути готовими до того, що за Авдіївкою відкриваються рівнини, на яких не завжди є де зачепитися. Враховуючи ландшафт і ситуацію, що склалася, наші сили можуть десь відходити далі. З одного боку, це виклик для нас і треба запобігти просуванням росіян через оснащення додаткових рубежів. З іншого боку - виклик для противника. Чим далі він заходить, тим далі розтягує логістичні лінії. І ми фактично зможемо бити по їхній логістиці та перешкоджати розгортанню сил.

У самому Ласточкиному не було панівних висот. Там були укріплені позиції, які дозволили нам деякий час протриматись. З військової точки зору зараз перевага на боці росіян, які наступають із висот в Авдіївці. Цю перевагу вони спробують використати і надалі, тому рішення вийти з Ласточкиного було абсолютно правильним.

Я думаю, далі фронт поступово стабілізуватиметься. При цьому я не виключав би можливий вихід зі Степового, це досить передбачуваний сценарій. Але скільки нашим силам вдасться протриматися, покажуть реальні бойові дії. Наша маневрена оборона передбачає активне переміщення між рубежами та укріпрайонами. Мета - знесилити ворога, знизити наступальний потенціал та блокувати просування.

На Мар'їнському напрямку ситуацію вже стабілізували та зупинили рух на Вугледар. На сьогодні вдається уникнути найбільш загрозливого сценарію. Хоча в планах росіян залишається північ Донецької області - Краматорськ, Слов'янськ та Лиманський напрямок. Вони там ведуть наступальні дії з листопада. Подивимося, як розвиватиметься ситуація. Наразі рубежі Краматорська, Слов'янська та Покровська укріплюються нашими силами.

Олександр Мусієнко, для РБК-Україна