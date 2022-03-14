Около 60% военнослужащих Беларуси не хочет воевать против Украины, - генерал ВСУ

"Также нам известно об отказе одного из подразделений 5-й бригады специального назначения города Марьина Горка вступать в войну. Беларусы понимают, в какую пропасть их президент тянет государство, и совершенно не желают участвовать в этой братоубийственной войне, развязанной РФ.

И вопрос даже не в боеспособности или не боеспособности их армии. Беларуская армия будет применяться на второстепенных направлениях либо для достижения отдельных целей за счет перебрасывания на угрожающие направления. Они могут быть использованы не только на киевском или черниговском направлении. Есть еще вариант, что они могут провести наступательные действия на территорию Волынской и Ровенской областей.

Их задача состоит в том, чтобы распорошить наши силы на разных направлениях. Чтобы мы не смогли создать ударную контрнаступательную группу, которая могла бы разгромить россиян и их союзников. Поэтому они пытаются растянуть наши силы по всей территории Украины. Учитывая то, что у них потенциала пока больше, они на этом играют.

Что касается возможности нападения со стороны Приднестровья, то нам следовало самим атаковать военную базу РФ после начала войны, закрыв этот болезненный вопрос. Тираспольский аэродром – серьезная база для перебрасывания российских войск. И это может быть использовано как нож в спину Одесской и Винницкой областей.

Дальше вопрос в нашей способности дать адекватный ответ. А такой ответ есть. Несмотря на ограниченное количество нужного вооружения, изо дня в день сжигают российскую технику, убивают и берут в плен российских солдат и офицеров".

Сергей Кривонос, для РБК-Украина.