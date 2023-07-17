Нова "бавовна" на Кримському мосту. Що з логістикою окупантів після вибухів

Пошкодження Кримського мосту внаслідок нічних вибухів є дуже важливими в загальному контексті для логістичної артерії росіян. Але якщо брати до уваги автошляхи, вони не є настільки важливими у військовому значенні для ворога як-от залізничні, що поки продовжують функціонувати.

Щодо того, чи це провокація самих росіян або ні. Мені здається, що це "повстання" (іронічно - ред.) мешканців підводного міста "Р'лієг", адептів Культу Ктулху, які не задоволені тим, що російські окупати забруднюють Чорне море.

Загально по тому, що сталося на Кримському мосту скажу так - пошкодження автомобільного полотна достатньо серйозні. Вони потребують відповідно ремонтних робіт. Безумовно, цей напрямок, саме ця дорога буде деякий час закрита і не функціонувати. За скільки вони (окупанти - ред.) встигнуть відремонтувати - це вже інше питання. Але деякий час не буде відбуватися повноцінного автомобільного сполучення між материковою Росією та тимчасово окупованим Кримом.

Та логістична артерія, яка залишається, вона буде працювати в реверсі. Звісно, потік загального переміщення автотранспорту знизиться, буде більш повільним. Але тут є нюанс. Ми говоримо саме про автомобільний транспорт, яким російські війська для переміщення особового складу і т. д. на окупований Крим, користуються не так часто. Він не є превелюючою складовою. Переважно - це залізничні шляхи. А залізниця зараз також працює неповноцінно на Кримському мосту, в реверсному форматі.

Скажімо так, пошкодження дуже важливе як загальне для логістичної артерії. Але з іншого боку є ще залізниця. І треба вирішувати мешканцям підводного міста "Р'лієг" треба "вирішувати питання" саме із залізницею. Дійсно, є зменшення військової логістики десь на 10-15%, але загально залізниця може це якось на собі витягнути.

Щодо того яке саме було пошкодження (мосту - ред.), то тут закони фізики єдині для всіх. Тому я не виключаю, що це міг бути вибух, який стався під полотном саме автомобільної дороги, а не по ньому безпосередньо зовнішній вплив був.

Олександр Коваленко, для РБК-Україна