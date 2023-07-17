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Новая "бавовна" на Крымском мосту. Что с логистикой оккупантов после взрывов

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Крым, Понедельник 17 июля 2023 11:14
Новая "бавовна" на Крымском мосту. Что с логистикой оккупантов после взрывов Фото: повреждение Крымского моста очень важно с точки зрения логистической артерии окупантов (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец
Эксперт: Александр Коваленко

Повреждение Крымского моста в результате ночных взрывов очень важно в общем контексте для логистической артерии россиян. Но если взять во внимание автодороги, они не настолько важны в военном значении для врага, как железнодорожные, что пока продолжают функционировать.

О том, насколько ухудшится логистика российских захватчиков после новой "бавовны" на мосту - в комментарии РБК-Украина рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Что касается того, провокация это самих россиян или нет. Мне кажется, что это "восстание" (иронически - ред.) жителей подводного города "Р’льех", адептов Культа Ктулху, которые не удовлетворены тем, что российские оккупанты загрязняют Черное море.

В общем по произошедшему на Крымском мосту скажу так - повреждения автомобильного полотна достаточно серьезные. Они нуждаются соответственно в ремонтных работах. Безусловно, это направление, именно эта дорога будет некоторое время закрыта и не функционировать. За сколько они (оккупанты - ред.) успеют отремонтировать - это уже другой вопрос. Но некоторое время не будет происходить полноценное автомобильное сообщение между материковой Россией и временно оккупированным Крымом.

Остающаяся логистическая артерия, она будет работать в реверсе. Конечно, поток общего перемещения автотранспорта снизится, будет медленнее. Но здесь есть нюанс. Мы говорим именно об автомобильном транспорте, которым российские войска для перемещения личного состава и т. д. на оккупированный Крым пользуются не так часто. Он не является превалирующей составляющей. В основном - это железнодорожные пути. А железная дорога сейчас тоже работает неполноценно на Крымском мосту, в реверсном формате.

Скажем так, повреждение очень важно как общее для логистической артерии. Но с другой стороны есть еще железная дорога. И нужно решать жителям подводного города "Р’льех" нужно "решать вопрос" именно с железной дорогой. Действительно, есть уменьшение военной логистики где-то на 10-15%, но в общем железная дорога может это как-то на себе вытянуть.

Что касается какого именно рода повреждение (моста - ред.), то здесь законы физики едины для всех. Поэтому я не исключаю, что это мог быть взрыв, который произошел под полотном автомобильной дороги, а не по нему непосредственно внешнее влияние было.

Александр Коваленко, для РБК-Украина

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