Боротьба за кадри. У будівельній галузі під час війни гостро не вистачає фахівців

Будівельна галузь – в активній конкуренції за людей

Ринок праці в будівельній сфері переживає період дефіциту висококваліфікованих кадрів та боротьби за фахівців. Чималий відсоток кваліфікованих будівельників наразі захищають Україну в лавах ЗСУ, причому за час повномасштабного вторгнення вже було кілька хвиль, за які компанії вимушено прощались зі своїми співробітниками, які пішли захищати Батьківщину.

Це спричиняє певне навантаження на будівельну сферу і змушує конкурувати за кадри: фінансовими умовами праці, соціальним пакетом, додатковими способами мотивації.

Сьогодні кваліфікований монолітник, крановик, електрик – це не просто кадрова одиниця в структурі будівельної компанії, а соціальний капітал, що на вагу золота. Від цього напряму залежатиме і темпи реалізації проектів, і якість будівництва, і злагодженість процесів на майданчику. Тож не дивно, що ринок зараз в стадії активної конкуренції за людей і надалі вона буде лише зростати.

Фото: Подекуди по ринку дефіцит в компаніях сягає 40%, що суттєво б’є по галузі (Getty Images)

Ще одна помітна тенденція ринку професійних будівельних послуг – це низький рівень розвитку фахової середньої освіти, зокрема й через те, що чималий відсоток школярів випускних класів, які могли б стати студентами виробничих спеціальностей, зараз покинули територію країни через війну.

Окреме питання – застаріла матеріально-технічна база, підходів до підготовки, низький рівень залученості професійного середовища до професійної підготовки.

До війни я багато подорожував і вивчав досвід інших ринків, мені подобаються підхід корпоративних університетів і шефств великих компаній над освітніми закладами, коли створюються реальні умови практики для майбутніх фахівців. Ти можеш фактично бачити, як зростає людина і потім брати його на роботу.

Сьогодні гостро відчувається брак монолітників, крановиків, малярів, електриків. Висококваліфікованих кадрів дійсно не вистачає. Подекуди по ринку дефіцит в компаніях сягає 40%, що суттєво б’є по галузі. Вартість будівельно-монтажних робіт від початку року вже зросла на понад 35%, що пов’язано і з інфляцією, і з браком кадрів. Надалі, гадаю, до кінця року ще бачитимемо зростання щонайменше на 5-7% по цій категорії.

Україна потребуватиме фахівців виробничих спеціальностей

Вже зараз стає очевидним, що брак кваліфікованих будівельників – це загальнонаціональний виклик, адже для країни, де понад 170 тис. житлових будинків пошкоджено або зруйновано, де пошкоджено 19 аеропортів, близько 130 залізничних вокзалів та станцій, 3,4 тис. закладів освіти та інших об’єктів, робочі руки та кваліфіковані кадри потрібні вже сьогодні.

Нам дуже потрібна система мотивації на державному рівні, яка б стимулювала молодь йти вчитись на виробничі спеціальності, підтримувала б тих, хто обирає будівельну сферу для професійної реалізації. Це можуть бути й системи соціальної мотивації (соціальні програми іпотеки, скажімо) або додаткові матеріальні стимули.

Засновник та керуючий партнер групи компаній DIM Олександр Насіковський