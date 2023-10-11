Борьба за кадры. В строительной отрасли во время войны остро не хватает специалистов

Строительная сфера – в активной конкуренции за людей

Рынок труда в строительной сфере переживает период дефицита высококвалифицированных кадров и борьбы за профессионалов. Немалый процент квалифицированных строителей защищают Украину в рядах ВСУ, причем за время полномасштабного вторжения уже было несколько волн, за которые компании вынужденно прощались со своими сотрудниками, которые пошли защищать Родину.

Это влечет за собой определенную нагрузку на строительную сферу и заставляет конкурировать за кадры: финансовыми условиями труда, социальным пакетом, дополнительными способами мотивации.

Сегодня квалифицированный монолитщик, крановщик, электрик – это не просто кадровая единица в структуре строительной компании, а социальный капитал на вес золота. От этого направления будет зависеть и темп реализации проектов, и качество строительства, и слаженность процессов на площадке. Неудивительно, что рынок сейчас в стадии активной конкуренции за людей и в дальнейшем она будет только расти.

Фото: Иногда по рынку дефицит в компаниях достигает 40%, что существенно сказывается на отрасли (Getty Images)

Еще одна заметная тенденция рынка профессиональных строительных услуг – это низкий уровень развития профессионального среднего образования, в том числе и потому, что немалый процент школьников выпускных классов, которые могли бы стать студентами производственных специальностей, сейчас покинули территорию страны из-за войны.

Отдельный вопрос – устаревшая материально-техническая база, подходы к подготовке, низкий уровень вовлеченности профессиональной среды в профессиональную подготовку.

До войны я много путешествовал и изучал опыт других рынков, мне нравятся подходы корпоративных университетов и шефств крупных компаний над образовательными учреждениями, когда создаются реальные условия практики для будущих специалистов. Ты можешь фактически видеть, как растет человек и потом брать его на работу.

Сегодня остро ощущается нехватка монолитщиков, крановщиков, маляров, электриков. Высококвалифицированных кадров действительно не хватает. Кое-где по рынку дефицит в компаниях достигает 40%, что существенно бьет по отрасли. Стоимость строительно-монтажных работ с начала года уже выросла более чем на 35%, что связано и с инфляцией, и с нехваткой кадров. В дальнейшем, я думаю, до конца года еще будем видеть рост по меньшей мере на 5-7% по этой категории.

Украина будет нуждаться в специалистах производственных специальностей

Уже сейчас становится очевидным, что нехватка квалифицированных строителей – это общенациональный вызов, ведь для страны, где более 170 тыс. жилых домов повреждены или разрушены, где повреждено 19 аэропортов, около 130 железнодорожных вокзалов и станций, 3,4 тыс. учебных заведений и других объектов, рабочие руки и квалифицированные кадры нужны сегодня.

Нам очень нужна система мотивации на государственном уровне, которая стимулировала бы молодежь идти учиться на производственные специальности, поддерживала бы тех, кто выбирает строительную сферу для профессиональной реализации. Это могут быть и системы социальной мотивации (социальные программы ипотеки, например) или дополнительные материальные стимулы.

Основатель и управляющий партнер группы компаний DIM Александр Насиковский