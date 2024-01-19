Навіщо РФ змістила акцент на Лиман та чи кине вона 80-тисячну армію на Часів Яр

Українські військові кажуть про зміну акценту противника з Куп'янська на Лиман, а також про концентрацію 80-тисячного угрупування під Бахмутом. При цьому змінюється ворожа тактика в Авдіївці - замість піхотних штурмів місто буквально закидають авіабомбами.

Про зміну акценту росіян із Куп'янська на Лиман

На сході України фіксують зміну акценту росіян із Куп'янська на Лиман. Якогось особливого задуму тут немає, ворог намагається знайти слабкі місця в нашій обороні, як йому здається, і скористатися ними. Оскільки не спрацював розрахунок, що можуть змінитись погодні умови, які дадуть змогу ефективно діяти на Куп'янському напрямку. Плюс вдало та правильно спланована оборона на цьому напрямі дала українським підрозділам можливість відбивати численні атаки.

Це змушує росіян шукати альтернативу. Тому зараз вони, як у принципі й прогнозувалося, змістили акцент на Лиманський, Авдіївський та Мар'їнський напрямки.

Проте є підстави вважати, що наприкінці січня - на початку лютого може поновитися наступ на Куп'янськ, коли промерзне земля. Але українські сили готуються і досить потужно. Ще один момент, звідки візьмуть сили. Можливо, завдяки перекиданню підрозділів з інших напрямків. Наразі незважаючи на зменшення атак, фіксується активність російських військ.

Не виключено, що поновлення наступальних дій можливе. Але знову ж таки, скільки разів фактор погоди не спрацьовував і, незважаючи на сприятливі погодні умови, вони не демонстрували успіхів. Більше того, однією з причин деякого уповільнення на тому ж Бахмутського напрямку пов'язано з погодою. Говорити про те, що погодні умови надають їм стрімкості та швидкості, не доводиться. Але те, що вони можуть готуватися до наступу, це справді так.

Про ситуацію під Бахмутом, Авдіївкою та Мар'їнкою

Під Бахмут противник стягнув угруповання із 80 000 осіб. Але я не погоджуюсь з тим, що його кинуть на Часів Яр. Найбільші зусилля будуть таки на Авдіївському, Мар'їнському та Лимано-Куп'янському напрямках. Навіть статистика щодо кількості обстрілів та зіткнень це показує. Думаю, ворог на Бахмутському напрямку атакуватиме, але точно не кидатиме всі сили.

Водночас Авдіївку закидають авіабомбами. За два тижні 2024 року було 250 ударів, хоча за весь минулий рік - близько 150. Вони відчувають, що мають перевагу у повітрі, тому й використовують авіацію.

Але я звернув би увагу на ефективність ударів. Якщо виходити з озвучених цифр, то наше угруповання давно мало б відступити. Що означає, що наші сили мають обладнані позиції, є місця, щоб сховатися від цих ударів. Я б до більших загроз відніс не лише авіацію, а FPV-дрони та "Ланцети".

Щодо Мар'їнки, то на сьогодні є два варіанти розвитку подій. Перший - ворог намагатиметься йти на Курахове. Але я сумніваюся, бо це ризикований похід, оскільки розтягуватимуться їхні лінії забезпечення, і наші сили зможуть блокувати їх.

Тому найімовірніший сценарій - висунутись на схід від Вугледара, як зараз відбувається в районі Новомихайлівки, і вийти на об'єднання з угрупованням у Мар'їнці. Можливо, вони йтимуть тактикою малих кліщів, як раніше наступали під Бахмутом і зараз під Авдіївкою, намагатимуться створити оточення.

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З того, що мені відомо, якогось просування наших сил там немає. Ми зайняті тим, що утримуємо рубежі в Кринках та інших місцях, завдаючи ворогу максимальної поразки тими засобами, які є.

Звичайно, є мета розширити плацдарм та створити перспективи для подальшого наступу. Але для того, щоб це зробити, мають скластися сприятливі умови для залучення важкої техніки та вогневої підтримки у більшій кількості. Лише тоді можна буде казати про можливе подальше просування.

Олександр Мусієнко, для РБК-Україна