Зачем РФ сместила акцент на Лиман и бросит ли она 80-тысячную армию на Часов Яр

Украинские военные говорят о смене акцента противника с Купянска на Лиман, а также о концентрации 80-тысячной группировки под Бахмутом. При этом меняется вражеская тактика в Авдеевке - вместо пехотных штурмов город буквально забрасывают авиабомбами.

О смене акцента россиян с Купянска на Лиман

На востоке Украины фиксируют смену акцента россиян с Купянска на Лиман. Какого-то особого замысла здесь нет, враг пытается отыскать слабые места в нашей обороне, как ему кажется, и воспользоваться ими. Поскольку не сработал расчет, что могут измениться погодные условия, которые дадут возможность эффективно действовать на Купянском направлении. Плюс удачно и правильно спланированная оборона на этом направлении дала украинским подразделениями возможность отражать многочисленные атаки.

Это заставляет россиян искать альтернативу. Поэтому сейчас они, как в принципе и прогнозировалось, сместили акцент на Лиманское, Авдеевское и Марьинское направление.

Тем не менее есть основания полагать, что в конце января - начале февраля может возобновиться наступление на Купянск, когда промерзнет земля. Но украинские силы готовятся, и достаточно мощно. Еще один момент, откуда они возьмут силы. Возможно, с переброской подразделений с других направлений. Сейчас несмотря на уменьшение атак, фиксируется активность российских войск.

Не исключено, что возобновление наступательных действий возможно. Но опять же, сколько раз фактор погоды не срабатывал и, несмотря на благоприятные погодные условия, они не демонстрировали успехов. Более того, одной из причин некоторого замедления на том же Бахмутском направлении связано с погодой. Говорить о том, что погодные условия придают им стремительности и скорости, не приходится. Но то, что они могут готовиться к наступлению, это действительно так.

О ситуации под Бахмутом, Авдеевкой и Марьинкой

Под Бахмут противник стянул группировку из 80 000 человек. Но я не соглашаюсь с тем, что всю ее бросят на Часов Яр. Самые большие усилия будут все-таки на Авдеевском, Марьинском и Лимано-Купянском направлениях. Даже статистика по количеству обстрелов и столкновений это показывает. Думаю, враг на Бахмутском направлении будет атаковать, но точно не будет бросать все силы.

В то же время Авдеевку забрасывают авиабомбами. За две недели 2024 года было 250 ударов, хотя за весь прошлый год - около 150. Они чувствуют, что имеют преимущество в воздухе, поэтому и используют авиацию.

Но я бы обратил внимание на эффективность ударов. Если исходить из озвученных цифр, то наша группировка давно должна была бы отступить. Что значит, что у наших сил есть оборудованные позиции, есть места, чтобы укрыться от этих ударов. Я бы к большим угрозам отнес не только авиацию, а FPV-дроны и "Ланцеты".

Что касается Марьинки, то на сегодня есть два варианта развития событий. Первый - враг будет пытаться идти на Курахово. Но я сомневаюсь, потому что это рискованный поход, поскольку будут растягиваться их линии обеспечения, и наши силы смогут блокировать их.

Поэтому наиболее вероятный сценарий - выдвинуться восточнее Угледара, как сейчас происходит в районе Новомихайловки, и выйти на соединение с группировкой в Марьинке. Возможно, они будут идти тактикой малых клещей, как до этого наступали под Бахмутом и сейчас под Авдеевкой, пытаться создать окружение.

О левобережье Херсонской области

Из того, что мне известно, какого-то продвижения наших сил там нет. Мы заняты тем, что удерживаем рубежи в Крынках и других местах, нанося врагу максимальное поражение теми средствами, которые есть.

Конечно, есть цель расширить плацдарм и создать перспективы для дальнейшего наступления. Но для того чтобы это сделать, должны сложиться благоприятные условия для задействования тяжелой техники и огневой поддержки в большем количестве. Лишь тогда можно будет говорить о возможном дальнейшем продвижении.

Александр Мусиенко, для РБК-Украина