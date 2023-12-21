Навіщо Куп'янськ йде в кругову оборону та чи відходитимуть ЗСУ від Мар'їнки

Минулого тижня начальник Харківської обласної військової адміністрації (ОВА) Олег Синєгубов, не вдаючись до деталей, заявив про будівництво кільцевої оборони в Куп'янську за прикладом Харкова. Це так звана кругова оборона, щоб противник не міг зайти з різних боків. Оборона та водночас рокадна дорога (для маневрування військ).

Якщо кругова оборона повністю зациклена, можна швидко переміщати сили з ділянки на ділянку. Умовно кажучи, якщо можна по траншеях пройтися навколо міста, це дає перевагу. Оскільки ми зможемо швидко, а головне безпечно переміщати війська туди, де ворог намагається сильніше тиснути.

Окупанти посилили атаки на Бахмутському напрямі. За словами командувача Сухопутних військ Олександра Сирського, мета противника - вийти на Часів Яр, а далі на Костянтинівку, Дружківку, Слов'янськ, Краматорськ та до адміністративних кордонів Донецької області. Що стосується Часового Яру, то поки вони наступають, не можна нехтувати загрозою. Через свої ЗМІ вони повідомляли про захоплення селища Хромове. Це не зовсім так, там все ще сіра зона, Хромове знаходиться всього за сотню метрів від західних околиць Бахмута. А до Часового Яра кілька кілометрів. Звичайно, вони прагнутимуть вийти на Часів Яр. Чи вдасться їм? Сподіватимемося, що ні.

Згідно зі звітами різних аналітиків, західне передмістя Донецька - Мар'їнка - майже захоплене росіянами. Точніше те, що від неї залишилося. Проте оборонну операцію не завершено. Навіть руїни-– це все одно наша територія, і відходитимемо ми лише на позиції, які заздалегідь підготовлені. Лише тоді є сенс.

Поки ж ми знищуємо там велику кількість ворожої сили та техніки, нам це більш-менш нормально вдається. Продовжуватимемо оборону, скільки вийде з мінімальними втратами з нашого боку. Якщо буде небезпека великих втрат, звичайно, ми відійдемо. Це проста військова тактика, правила контактних боїв, коли приймаються рішення про перехід на інші позиції з урахуванням конкретної ситуації на полі бою. Стратегічно ми не збираємося віддавати жодного метра нашої землі. А тактично, якщо будуть зручніші позиції, то є сенс відійти, наприклад, на кілометр, де великі втрати точно нестиме ворог.

Олексій Гетьман, для РБК-Україна