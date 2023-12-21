Зачем Купянск уходит в круговую оборону и будут ли ВСУ отходить от Марьинки

На прошлой неделе начальник Харьковской областной военной администрации (ОВА) Олег Синегубов, не вдаваясь в детали, заявил о строительстве кольцевой обороны в Купянске по примеру Харькова. Это так называемая круговая оборона, чтобы противник не мог зайти с разных сторон. Оборона и одновременно рокадная дорога (для маневрирования войск).

Если круговая оборона полностью зациклена, то можно быстро перемещать силы с участка на участок. Условно говоря, если можно по траншее пройтись вокруг города, это дает преимущество. Поскольку мы сможем быстро, а главное безопасно перемещать войска туда, где враг пытается надавить сильнее.

Оккупанты усилили атаки на Бахмутском направлении. По словам командующего Сухопутных войск Александра Сырского, цель противника - выйти на Часов Яр, а дальше на Константиновку, Дружковку, Славянск, Краматорск и до административных границ Донецкой области. Что касается Часов Яра, то пока они наступают, нельзя пренебрегать угрозой. Через свои СМИ они сообщали о захвате поселка Хромово. Это не совсем так, там все еще серая зона, Хромова находится всего в сотне метров от западных окраин Бахмута. А до Часов Яра несколько километров. Конечно, они будут стремиться выйти на Часов Яр. Удастся ли им? Будем надеяться, что нет.

Согласно отчетам разных аналитиков, западный пригород Донецка - Марьинка - почти захвачена россиянами. Вернее то, что от нее осталось. Однако оборонная операция не завершена. Даже руины - это все равно наша территория, и отходить мы будем лишь на позиции, которые заранее подготовлены. Только тогда есть смысл.

Пока же мы уничтожаем там большое количество вражеской силы и техники, нам это более или менее нормально удается. Будем продолжать оборону, сколько получится с минимальными потерями с нашей стороны. Если будет опасность больших наших потерь, конечно, мы отойдем. Это обычная военная тактика, правила контактных боев, когда принимаются решения о переходе на другие позиции с учетом конкретной ситуации на поле боя. Стратегически мы не собираемся отдавать ни единого метра нашей земли. А тактически, если будут более удобные позиции, то есть смысл отойти, к примеру, на километр, где большие потери точно будет нести враг.

Алексей Гетьман, для РБК-Украина