Місяць Курської операції. Не варто чекати на похід ЗСУ на Москву, далі буде оборона

Про підсумки місяця Курської операції

Як сказав президент, у Курській області зараз зосереджено 60 тисяч. Це російські вояки, які не виконують завдання на тих ділянках, куди їх спочатку направляв російський генштаб, а змушені блокувати розширення українського плацдарму. Тобто, ворог змушений коригувати плани.

Друге - створено буферну зону. Говорити, що мешканцям Сумської області стало спокійніше, ще не варто, бо ворог використовує КАБи та ракети для нанесення ударів. Але мінометних мін, артилерійських снарядів та ДРГ російської армії на прикордонні стало значно менше.

Після перекидання окупаційних сил деяких ділянках фронту знизилася інтенсивність боїв. Ворог не став перекидати війська з Донецької області, а сконцентрувався на перетягуванні ресурсів із допоміжних напрямків. В результаті на півдні України, півночі - в районі Вовчанська та Липців, біля Часового Яру та на інших ділянках стало тихіше.

Про удар у вразливе місце

Український Генштаб обрав найраціональніший варіант. Він ударив по території Росії в той самий момент і в те саме місце, де російська армія була найбільш уразлива.

До початку серпня на території Брянської, Курської та Бєлгородської областей збиралося угруповання "Північ". Левова частина - 55 тисяч - була зосереджена у Бєлгородській області, щоб підтримувати тиск на півночі Харківщини. На території Брянської та Курської було до 10 000 і там і там, разом із теробороною, строковиками та військами ФСБ.

Тобто ми вдарили саме там, де ворог був найбільш вразливий. А завдяки ефективному використанню інженерної техніки ми прорвали буквально миттєво першу та другу лінію оборони.

Звичайно, зараз ворог починає потроху відтісняти нас. Але, що ми змогли зробити за цей місяць? На певних ділянках створили опорні точки для того, щоби вести тривалі бойові дії в обороні. Як правило, втрати наступальних сил на заздалегідь підготовлені рубежі становлять 3:1. Тобто поки ворог намагатиметься відтіснити українську армію, зазнає ще більших втрат.

Про те, як розвиватимуться події далі

Щодо розширення операції. Не маю особи ілюзій до того, що ми зможемо вживати масштабних наступальних заходів, для цього потрібні великі ресурси. А скільки наших сил у Курській області? У відкритих джерелах бачив цифру 10-12 тисяч. Тому не варто розраховувати на похід на Москву, думаю, і Курську нічого не загрожує.

Росіяни вже намагаються видавити нас з позицій. Іноді навіть мають якісь успіхи. Поки не такі значні, лише тактичні рівні, але тим не менш.

Ми маємо розуміти, що українська армія зайшла до Курської області не для того, щоб постійно тримати її під контролем. Далі буде маневрена оборона, де ворог зазнає значно більших втрат, коли буде змушений наступати на підготовлені оборонні рубежі ЗСУ. Фактично курська офензива - це складова стратегічної оборонної операції ЗСУ 2024 року.

Владислав Селезньов, для РБК-Україна