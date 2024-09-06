Месяц Курской операции. Не стоит ждать похода ВСУ на Москву, дальше будет оборона

Об итогах месяца Курской операции

Как сказал президент, в Курской области сейчас сосредоточено 60 000. Это российские вояки, которые не выполняют задачи на тех участках, куда их изначально направлял российский генштаб, а вынуждены блокировать расширение украинского плацдарма. То есть враг вынужден корректировать планы.

Второе - создана буферная зона. Говорить, что жителям Сумской области стало спокойнее, еще не стоит, потому что враг использует КАБы и ракеты для нанесения ударов. Но минометных мин, артиллерийских снарядов и ДРГ российской армии на приграничье стало значительно меньше.

После переброски оккупационных сил на некоторых участках фронта снизилась интенсивность боев. Враг не стал перебрасывать войска из Донецкой области, а сконцентрировался на перетягивании ресурсов со вспомогательных направлений. В результате на юге Украины, севере - в районе Волчанска и Липцев, возле Часов Яра и на других участках стало по тише.

Об ударе в уязвимое место

Украинский Генштаб выбрал наиболее рациональный вариант. Он ударил по территории России в тот самый момент и том самом месте, где российская армия была наиболее уязвима.

До начала августа на территории Брянской, Курской и Белгородской областей собиралась группировка "Север". Львиная часть - 55 тысяч - была сосредоточена в Белгородской области, чтобы поддерживать давление на севере Харьковщины. На территории Брянской и Курской было до 10 000 и там и там, вместе с теробороной, срочниками и войсками ФСБ.

То есть мы ударили именно там, где враг был наиболее уязвим. А благодаря эффективному использованию инженерной техники мы прорвали буквально мгновенно первую и вторую линию обороны.

Конечно, сейчас враг начинает понемногу оттеснять нас. Но что мы смогли сделать за этот месяц? На определенных участках создали опорные точки для того, чтобы вести длительные боевые действия в обороне. Как правило, потери наступающих на заранее подготовленные рубежи составляют 3:1. То есть пока враг будет пытаться оттеснить украинскую армию, понесет еще большие потери.

О том, как будут развиваться события дальше

Насчет расширения операции. Не питаю особы иллюзий к тому, что мы сможем принимать масштабные наступательные меры, для этого нужны большие ресурсы. А сколько наших сил в Курской области? В открытых источниках видел цифру в 10-12 тысяч. Поэтому не стоит рассчитывать на поход на Москву, думаю, и Курску ничего не угрожает.

Россияне уже пытаются нас выдавить с позиций. Иногда даже имеют какие-то успехи. Пока не столь значительные, только тактического уровня, но тем не менее.

Мы должны понимать, что украинская армия зашла в Курскую область не для того, чтобы постоянно держать ее под контролем. Дальше будет маневренная оборона, где враг будет нести гораздо большие потери, когда будет вынужден наступать на подготовленные оборонные рубежи ВСУ. Фактически курская офензива - это составляющая стратегической оборонной операции ВСУ 2024 года.

Владислав Селезнев, для РБК-Украина