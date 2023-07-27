Якщо динаміка наступу збережеться, росіяни незабаром втратять Бахмут

Що стосується Лимано-Куп'янського напряму, то, ймовірно, противник намагається йти по лінії Сватово-Борова. Хоча незрозуміло, навіщо туди просуватися великими силами. Можливо, росіяни намагаються зафіксувати лінію фронту вздовж лівого берега річки Оскіл. Щоб потім вийти на переговорний трек із Україною з урахуванням "нових реалій". Але, на мою думку, співвідношення територіальних досягнень і втрат - це досить дивна історія. Адже росіяни зазнають божевільних втрат, намагаючись трохи відсунути наші Сили оборони.

Цікаво, що на цій ділянці ворог задіяв оперативні резерви. Зокрема так звану 4-ту гвардійську Кантемирівську дивізію. Це елітний підрозділ, тобто кидають в бій найкращих із найкращих.

Днями з'явилася інформація про те, що росіяни нібито могли зайняти три села на цьому напрямку, але речник Східного угруповання військ Сергій Череватий не підтвердив її.

Як на мене, ситуація така: ворог міг рушити вперед, зайняти населені пункти, але наші сили перейшли в контрнаступ і повернули територію. Оскільки мало вийти на нові рубежі та позиції, на них треба закріпитись. Бої там пекельні, ресурси обох сторін майже однакові, у росіян немає кратної переваги у зброї. Звичайно, у них більше можливостей в авіації та артилерії, але у плані особового складу та бронетехніки тут певний паритет.Тому рух ворожих військ у напрямку Борової був, але він не приніс територіальних досягнень.

Швидше за все, все це для того, щоб ми частину своїх ресурсів перекинули з Бахмутського напряму, де для росіян складається реально кризова ситуація. Наші війська там просуваються на південь і північ від міста, і якщо динаміка збережеться, вони втратять Бахмут.

Нехай наше просування не надто масштабне, але рух очевидний. Як і те, що ворог тут теж зазнає божевільних втрат. Українська армія діє дуже послідовно, обережно, без "м'ясних штурмів", які так люблять окупаційні війська. За рахунок переваги у високоточній артилерії знищуємо їх ресурси, і в таких умовах у ворога є всі шанси втратити контроль над Бахмутом.

Російська пропаганда не менше 8 місяців розповідала про необхідність взяти Бахмут і перетворила його на місто-символ. Чи не другий за значимістю в Україні після Києва. Якщо вони втратить його, то у Z-патріотів виникнуть питання. Думаю, що російським генералам важливо зберегти контроль. Інакше вони не зможуть пояснити, чому поклали стільки народу, а потім так бездарно втратили Бахмут.

На півдні наш наступ уповільнюють щільні мінні поля та відчайдушний спротив росіян. Прискорити його може лише тотальне панування у повітрі, але ми не маємо переваги в авіації та засобах ППО. Єдине в чому може бути перевага - це високоточна далекобійна артилерія.

До речі, в районі Василівки у Запорізькій області воюють окупанти із 810-ї бригади морської піхоти, яка дислокується у бухті Козача у Севастополі. Багато хто з них є зрадниками, які перейшли на бік Росії. Нині їх літаками в авральному порядку перекинули на цю ділянку фронту, оскільки є серйозні для російських формувань.

Я не думаю, що у найближчій перспективі нам на півдні вдасться пройти таку відстань, щоб можна було говорити про звільнення Мелітополя. Швидше за все, наступ буде повільним, поступовим, але невідворотним.

Владислав Селезньов, РБК-Україна