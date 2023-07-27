Если динамика наступления сохранится, россияне скоро потеряют Бахмут

Что касается Лимано-Купянского направления, то вероятно противник пытается идти по линии Сватово-Боровая. Хотя непонятно, зачем туда продвигаться большими силами. Возможно, россияне пытаются зафиксировать линию фронта вдоль левого берега реки Оскол. Чтобы потом выйти на переговорный трек с Украиной с учетом "новых реалий". Но, по-моему, соотношение территориальных достижений и потерь - это довольно странная история. Ведь россияне несут безумные потери, пытаясь немного отодвинуть наши Силы обороны.

Примечательно, что на этом участке враг задействовал оперативные резервы. В частности, так называемую 4-ю гвардейскую Кантемировскую дивизию. Это элитное подразделение, то есть бросают в бой лучших из лучших.

На днях появилась информация о том, что россияне якобы могли занять три села на данном направлении, но спикер Восточной группировки войск Сергей Череватый не подтвердил ее.

Как по мне, ситуация следующая: враг мог двинуться вперед, занять населенные пункты, но наши силы перешли в контрнаступление и вернули территорию. Поскольку мало выйти на новые рубежи и позиции, на них нужно закрепиться. Бои там адские, ресурсы обеих сторон сопоставимы, у россиян нет кратного преимущества в оружии. Конечно, у них больше возможностей в авиации и артиллерии, но в плане личного состава и бронетехники здесь определенный паритет. Поэтому движение вражеских войск в направлении Боровой было, но оно не принесло территориальных достижений.

Скорее всего, все это для того, чтобы мы часть своих ресурсов перебросили с Бахмутского направления, где для россиян складывается реально кризисная ситуация. Наши войска там продвигаются к югу и северу от города, и если динамика сохранится, то они потеряют Бахмут.

Пускай наше продвижение не слишком масштабно, но тем не менее оно очевидно. Как и то, что враг здесь тоже несет безумные потери. Украинская армия действует очень последовательно, осторожно, без "мясных штурмов", которые так любят оккупационные войска. За счет преимущества в высокоточной артиллерии уничтожаем их ресурсы, и в таких условиях у врага есть все шансы потерять контроль над Бахмутом.

Российская пропаганда не менее 8 месяцев рассказывала о необходимости взять Бахмут и превратила его в город-символ. Чуть ли не второй по значимости в Украине после Киева. Если они потеряют его, то у Z-патриотов появятся вопросы. Думаю, что российским генералам важно сохранить контроль. Иначе они не смогут объяснить, почему положили столько народу, а потом так бездарно потеряли Бахмут.

На юге наше наступление замедляют плотные минные поля и отчаянное сопротивление россиян. Ускорить его может только тотальное господство в воздухе, но у нас нет преимущества в авиации и средствах ПВО. Единственное в чем может быть преимущество - это высокоточная дальнобойная артиллерия.

Кстати, в районе Васильевки в Запорожской области воюют оккупанты из 810-й бригады морской пехоты, которая дислоцируется в бухте Казачья в Севастополе. Многие из них являются предателями, которые перешли на сторону России. Сейчас их самолетами в авральном порядке перебросили на этот участок фронта, так как есть серьезные для российских формирований.

Я не думаю, что в ближайшей перспективе нам на юге удастся пройти такое расстояние, чтобы можно было говорить об освобождении Мелитополя. Скорее всего, продвижение будет медленным, постепенным, но неотвратимым.

Владислав Селезнев, для РБК-Украина