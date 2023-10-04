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Які документи допоможуть довести ТЦК, що чоловік виховує дитину сам

Фото: Заповнення документів (УНІАН)
Автор: Ольга Маджумдар, журналіст Travel РБК-Україна

ТЦК зараз відмовляють у наданні відстрочки від мобілізації чоловікам, які виховують дитину самостійно, бо на законодавчому рівні не передбачено документа, який би підтверджував цю обставину.

Про це в коментарі РБК-Україна розповіла адвокат юридичної компанії Riyako&Partners Катерина Аніщенко.

Якщо чоловік самостійно виховує одну чи більше дітей до 18 років, то він не підлягає призову на військову службу під час мобілізації згідно зі ст.23 ЗУ "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію".

Але чинним законодавством зміст поняття "особа, яка самостійно виховує дитину" не розкривається. Це поняття не вичерпується статусом "одинокого батька" чи "одинокої матері", який також чітко не визначений на законодавчому рівні.

Касаційний суд вказав, що правовий статус поняття "одинокого батька" не врегульований законодавством, тому вбачається можливим застосовування аналогії поняття "одинокої матері", тлумачення якого зазначено у Постанові Пленуму ВСУ.

Тобто, для набуття статусу "одинока матір", "одинокий батько", необхідні два факти:

  • не перебування у шлюбі;
  • виховання та утримання дитини без участі іншого з подружжя у житті дитини.

Розірвання шлюбу та встановлення місця проживання дитини з позивачем, що передбачає обов'язок батька щодо утримання та виховання дитини, не доводять факт відсутності участі матері у вихованні дитини та, відповідно, не підтверджує наявність статусу "одинокий батько".

При цьому доказами можуть бути:

  • акт обстеження матеріально-побутових умов фактичного місця проживання особи;
  • довідка про те, що дитина знаходиться на утриманні одного з батьків чи опікуна (можна отримати через портал Дія)

Органи опіки та піклування можуть надавати висновки: наприклад, про визначення місця проживання дитини з одним із батьків.

Також доказами можуть бути:

  • інформація міграційної служби про перетин кордону іншим із батьків;
  • докази перебування іншого з батьків на окупованій території;
  • ухвала суду або довідка органів Національної поліції про розшук одного з батьків та відсутність відомостей про його місцезнаходження;
  • довідка з дитячого садка чи зі школи про те, що лише один з батьків фактично опікується дитиною;
  • або наказ служби у справах дітей, що опіку над неповнолітньою дитино здійснює саме один з батьків;
  • показання сусідів, вчителів дитини.

Чоловік може звернутись до суду із заявою про встановлення факту виховання дитини батьком. Переліченні вище документи будуть доказом для даної справи. Це означає, що треба довести, що дитину не можна позбавити єдиного піклувальника.

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