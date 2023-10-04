Какие документы помогут доказать ТЦК, что мужчина воспитывает ребенка сам

Если мужчина самостоятельно воспитывает одного или более детей до 18 лет, то он не подлежит призыву на военную службу во время мобилизации согласно ст.23 ЗУ "О мобилизационной подготовке и мобилизации".

Но действующим законодательством содержание понятия "лицо, самостоятельно воспитывающее ребенка" не раскрывается. Это понятие не исчерпывается статусом "одинокого родителя" или "одинокой матери", который также четко не определен на законодательном уровне.

Кассационный суд указал, что правовой статус понятия "одинокого родителя" не урегулирован законодательством, поэтому представляется возможным применение аналогии понятия "одинокой матери", толкование которого указано в Постановлении Пленума ВСУ.

То есть, для обретения статуса "одинокая мать", "одинокий отец", необходимы два факта:

не пребывание в браке;

воспитание и содержание ребенка без участия другого супруга в жизни ребенка.

Расторжение брака и установление места жительства ребенка с истцом, что предусматривает обязанность родителя относительно содержания и воспитания ребенка, не доказывают факт отсутствия участия матери в воспитании ребенка и, соответственно, не подтверждает наличие статуса "одинокий родитель".

При этом доказательствами могут быть:

акт обследования материально-бытовых условий фактического места жительства;

справка о том, что ребенок находится на содержании родителя или опекуна (можно получить через портал Дия)

Органы опеки и попечительства могут давать заключения: например, об определении места проживания ребенка с одним родителем.

Также доказательствами могут быть:

информация миграционной службы о пересечении границы другим родителем;

доказательства нахождения другого родителя на оккупированной территории;

определение суда или справка органов Национальной полиции о розыске одного из родителей и отсутствии сведений о его местонахождении;

справка из детского сада или школы о том, что только один из родителей фактически занимается ребенком;

или приказ службы по делам детей, что опеку над несовершеннолетним ребенком осуществляет именно один из родителей;

показания соседей, учителей ребенка.

Мужчина может обратиться в суд с заявлением об установлении факта воспитания ребенка отцом. Вышеперечисленные документы будут доказательством для данного дела. Это значит, что нужно доказать, что ребенка нельзя лишить единственного попечителя.