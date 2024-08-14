Як наступ у Курській області прискорить "добро" від Заходу на удари вглиб РФ

Успіхи Збройних сил України в Курській області можуть прискорити "зелене світло" на застосування далекобійної західної зброї для ударів у глиб Російської Федерації. Йдеться насамперед про ракети ATACMS і Storm Shadow/Scalp.

Україна має позитивний досвід застосування західної зброї на території Росії. Влітку дозвіл союзників допоміг зупинити наступ на північ Харківської області. Ми можемо констатувати, що після того, як Сили оборони отримали можливість вражати системи С-300 у Бєлгородській області, кількість ударів по Харкову та області знизилася. Що зняло додаткові ризики.

Цей дозвіл дозволив повною мірою застосовувати ствольну артилерію та системи HIMARS, щоб не давати ворогу оперативно перекидати сили. Плюс під вогневим контролем знаходиться траса від Шебекіно до Вовчанська, яка відповідає за логістику.

Крім того, дозвіл на дії у прикордонній смузі допоміг у підготовці операції у Курській області. Оскільки їй передували удари по місцях пересування, дислокації та логістиці російських військ у цьому регіоні.

Нинішні успіхи дали друге дихання темі застосування саме далекобійної зброї. Коли є такі успіхи, багато хто особливо в США хоче бути причетним до history of success - історії успіху. Нещодавній візит сенаторів до Києва та те, що вони хвалили українську наступальну операцію, наближає дозвіл. Думаю, тепер вони почнуть серйозно лобіювати перед американською адміністрацією питання ATACMS і не тільки.

Наскільки я знаю щодо Storm Shadow, Україна просить не просто дозвіл, а й другий тип ракет на 450 км. Я б звернув увагу, що у зоні наступальних дій ЗСУ у Курській області у противника стає менше можливостей для активної роботи ППО. А це розширює можливості української авіації щодо застосування далекобійних ракет.

Якщо ми говоримо про Storm Shadow, це дало б можливість завдавати ударів по місцям концентрації живої сили, техніки та інших важливих об'єктів. Це те, що називається підтримкою операцій з повітря - дуже важливий компонент, який би нам допоміг.

Нещодавно видання Forbes писало про те, що через заборону бити ATACMS по аеродромах Україна могла втратити унікальну можливість знищити російські Су-34 на базі "Балтимор" під Воронежем. І нібито Росія відвела їх на аеродроми подалі від кордону, що зробило літаки недоступними для ракет.

Але не думаю, що якщо США дадуть "добро", це буде запізнілим рішенням. Треба розуміти, що ворог відводить авіацію, але згодом вона з'являється ближче до кордону. І треба мати можливість наносити удари. Це діятиме ще й як стримуючий фактор. Право бити - вже добре, що дає нам певні переваги ще до моменту застосування зброї. Тому воно у будь-якому разі нас посилить. Прикро, що це не сталося раніше, тому що ми витрачаємо час. Але тут краще пізно, ніж ніколи.

Олександр Мусієнко, для РБК-Україна