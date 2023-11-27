Іранська балістика для РФ: ймовірність передачі ракет та які загрози для України

Минулого тижня представник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі висловив стурбованість тим, що Іран готується передати Росії балістичні ракети Ababil та Fateh-110. Поки важко сказати, наскільки вони близькі до поставок. Останнім часом кілька іранських Іл-76 літали до Москви. Зазвичай їх використовують для перевезення "шахедів", поставки ракет стали б небезпечним прецедентом, але що реальних сигналів немає.

Хоча загрози є завжди, особливо коли в Ірану щось є, а Росія має щось запропонувати. Наразі іранці проходять навчання на російських тренувальних літаках Як-130. Крім того, у Комсомольському-на-Амурі вже "під парканом" стоять 24 винищувачі Су-35, від яких відмовився Єгипет, і які росіяни хочуть продати аятолам. Іран на валюту небагатий, вони постачають снаряди та каски. Можливо, обійдеться без ракет, але, звичайно, треба ретельно стежити та вивчати залишки.

Іранська ракета за схемою дуже відрізняється від тих, якими нас обстрілює Росія. Інші розміри, інші двигуни, бойова частина зазвичай менше. Ababil - це, швидше, тактична ракета, за параметрами приблизно відповідає "Точці-У". Якоїсь нової для нас небезпеки вони не становлять. Загрози такі ж, як від ракет типу "Смерч" і "Ураган", тобто можуть бити по тих же прифронтових містах, які і зараз під ударом. Далі Ababil не стріляє, оскільки дальність пуску обмежена 86 км.

У третього наймасовішого покоління Fateh-110 дальність невисока, до 300 км. Тобто до Києва навіть за великого бажання ці ракети не долетять. Але у них набагато важче боєголовка, вона сягає 650 кг. Є ще ракета Zolfagar із дальністю до 700 км, але маса бойової частини, за різними даними, знижена до 500 чи навіть до 300 кг.

Всі ці ракети наводяться через GPS і ГЛОНАСС, загалом вони вразливі для радіоперешкод, до того ж їх легше збити, ніж "Іскандери". Наприклад, "Іскандери" здатні відстрілювати пастки та маневрувати на термінальному відрізку, іранські ракети цього не можуть. Але все одно ефективно збивати їх можуть лише антибалістичні комплекси Patriot та SAMP-T.

Зараз у нас два Patriot і один SAMP-T, до кінця року чекаємо на другий. Якщо ми також отримаємо третій Patriot, то на початок року матимемо 5 комплексів, якими, на жаль, можна прикрити лише чотири міста. На Київ одного Patriot замало через його площу, потрібно два, на менші міста достатньо одного протиракетного комплексу.

Валерій Романенко, для РБК-Україна