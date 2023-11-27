Иранская баллистика для РФ: вероятность передачи ракет и каковы угрозы для Украины

На прошлой неделе представитель Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби выразил обеспокоенность тем, что Иран готовится передать России баллистические ракеты Ababil и Fateh-110. Пока трудно сказать, насколько они близки к поставкам. В последнее время несколько иранских Ил-76 летали в Москву. Обычно их используют для перевозки "шахедов", поставка ракет стала бы опасным прецедентом, но пока реальных сигналов нет.

Хотя угрозы есть всегда, особенно когда у Ирана что-то есть, а у России есть что предложить. Сейчас иранцы проходят обучение на российских тренировочных самолетах Як-130. Кроме того, в Комсомольском-на-Амуре уже "под забором" стоят 24 истребителя Су-35, от которых отказался Египет, и которые россияне хотят продать аятоллам. Иран на валюту небогат, они поставляют снаряды и каски. Возможно, обойдется без ракет, но, конечно, нужно тщательно следить и изучать остатки.

Иранская ракета по схеме очень сильно отличается от тех, которыми нас обстреливает Россия. Другие размеры, другие двигатели, боевая часть, как правило, меньше. Ababil - это, скорее, тактическая ракета, по параметрам примерно соответствует "Точке-У". Какой-то новой для нас опасности они не представляют. Угрозы такие же, как от ракет типа "Смерч" и "Ураган", то есть могут бить по тем же прифронтовым городам, которые и сейчас под ударом. Дальше Ababil не стреляет, поскольку дальность пуска ограничена 86 км.

У третьего наиболее массового поколения Fateh-110 дальность невысокая, до 300 км. То есть до Киева даже прибольшом желании эти ракеты не долетят. Но у них гораздо тяжелее боеголовка, она достигает 650 кг. Есть еще ракета Zolfagar с дальностью до 700 км, но масса боевой части, по разным данным, снижена до 500 или даже до 300 кг.

Все эти ракеты наводятся через GPS и ГЛОНАСС, в целом они уязвимы для радиопомех, к тому же их легче сбить, чем "Исскандеры". Например, "Искандеры" способны отстреливать ловушки и маневрировать на терминальном отрезке, иранские ракеты этого не могут. Но все равно эффективно сбивать их могут только антибаллистические комплексы Patriot и SAMP-T.

Сейчас у нас два Patriot и один SAMP-T, до конца года ждем второй. Если мы также получим третий Patriot, то к началу года у нас будут 5 комплексов, которыми, к сожалению, можно прикрыть всего лишь четыре города. На Киев одного Patriot мало из-за его площади, нужно два, на города поменьше достаточно одного противоракетного комплекса.

Валерий Романенко, для РБК-Украина