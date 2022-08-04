Эксперт назвал существенное различие между наступлениями украинских и российских войск

Россия перебрасывает десант

Последнее время мы видим, что россияне используют десант как некие штурмовые отряды, ведь они лучше всего подготовлены и хорошо обучены. И в условиях боев в городской застройке они демонстрируют довольно неплохие результаты.

Откуда эти подразделения взялись? Часть из этих были переброшены с восточного фронта, в том числе из района Изюма, из-под Лимана, с других участков фронта. Об этом, в частности, говорил представитель украинского ГУР Вадим Скибицкий.

Когда на одном участке фронта сосредотачиваются БТГр фактически от всех десантных дивизий вооруженных сил Российской Федерации, выглядит так, что речь идет не об обороне, а о наступлении. Куда они будут дальше двигаться? Думаю, увидим за считанные дни, ведь наши специалисты говорят, что через несколько дней эта куча подразделений пройдет боевое слаживание, выстроится в боевые порядки и начнет движение.

То ли на Николаев с возможностью его обхода с востока, северо-востока и севера, чтобы форсировать там Южный Буг и двинуться дальше в сторону Одессы? Или, возможно, в направлении на Кривой Рог для выполнения тех или иных задач с возможной попыткой окружения Запорожья? Ведь в направлении Васильевка - Пологи - Орехов у них ничего не получается, чтобы подойти ближе к Запорожью. Это вопрос открытый.

Наступление на юге

Показательно то, что россияне фактически все свои подразделения десантных войск сосредоточили именно в районе Херсона. Кроме этого, у них на юге есть немало других подразделений, которые они, в том числе перебрасывают с Дальнего Востока.

Речь идет о подразделениях восточного военного округа, которые преодолели расстояние 6-7 тысяч километров и прибыли через временно оккупированный Крым, а именно через Керченский мост, станцию Керчь и Джанкой. Однако дальше поток этих эшелонов военных несколько расходится: часть сил и средств направляется через Мелитополь и далее в направлении на Запорожье, часть подразделений двинулась дальше в сторону Херсона.

Помимо личного состава, бронетехники, россияне подтягивают на юг немалое количество артиллерии, в том числе реактивных систем залпового огня. Им нужно создать мощную преимущество в артиллерийских средствах поражения, потому что иначе они воевать не могут: сначала огневой вал, а потом, когда они видят, что украинские войска на этом участке фронта прекращают сопротивление, тогда уже двинутся личным составом и бронетехникой.

Работают HIMARS

Пока россияне перемещаются, перегруппировываются и готовят какое-то наступление, работают наши HIMARS, которые систематически и методично уничтожают вражеские арьергарды-тыловые подразделения, обеспечивающие деятельность русских сил в первой линии наступления. Чем больше складов с боеприпасами взлетят в воздух, тем меньше снарядов упадет на наши головы.

Разница между наступлением оккупантов и ВСУ

Есть существенное различие между наступлением российских войск и наступлением украинских Сил обороны. Каким образом русские проводят наступление? Они собирают небольшое количество людей на участке фронта, например, до 30 человек, дают им в качестве бронеподдержки танки и другие боевую бронированную технику и говорят: "отправьтесь вперед, там все в порядке, там вас никто не встретит".

Эта группа идет вперед, а там их встречают украинские защитники. А передовые порядки наших войск перенасыщены средствами противотанкового поражения, поэтому с помощью условных "Джавелинов" уничтожается вся вражеская техника. Пехота расстреливается из пулеметов и минометов. А остатки убегают в обратном направлении и прячутся, где могут.

И так это может происходить много-много раз. В перерывах между этими атаками по вероятным местам нахождения украинских войсках наносятся ракетно-бомбовые удары, работает вражеская артиллерия и штурмовая авиация. И раз за разом эта их методика работает - где-то лучше, где-то хуже. Когда есть определенный дисбаланс в артиллерийских средствах поражения, то есть когда украинские войска не имеют достаточного количества артиллерии возле фронта, тогда мы вынуждены маневрировать, чтобы не попасть под вражеский огонь. Это называется маневренная оборона.

Украинская армия действует по другой тактике - это так называемые "лягушачьи прыжки". Как это работает? На определенном участке фронта сосредоточивается дальнобойная артиллерия, в частности РСЗО или их аналоги. И ею начинают методично выносить с дальних рубежей ближе к передовой, на расстоянии до 80 километров, вражеские склады с боеприпасами, места хранения техники, казармы с личным составом, мощные инфраструктурные объекты, узловые станции, железнодорожные или автомобильные мосты, командные пункты и пункты принятия решений, командно-наблюдательные пункты на первой линии обороны.

Когда все это уничтожено точечными огневыми ударами, украинское войско совершает резкий шаг вперед - такой прыжок, выходит на те позиции, где благодаря меткой работе украинской артиллерии никого из вражеских солдат не осталось. И таким образом перемещается на новые рубежи.

Что мы таким образом достигаем? Во-первых, так мы максимально сохраним жизнь наших воинов, ведь они не вынуждены идти в атаку под вражеским огнем, как это было во времена Первой или Второй мировой войны. Мы имеем возможность осторожно двигаться вперед и закрепляться на новых участках фронта. Таким образом реализуется наше контрнаступление.

В течение длительного времени мы говорили, что вот-вот украинская армия перейдет в наступление именно на южном направлении. Россияне, перестраховываясь и опасаясь, что они потеряют Херсон - единственный областной центр, которым им удалось захватить с 2014 года, перебрасывают на юг имеющиеся у них ресурсы и резервы. В том числе с тех участков фронта, которые до недавнего времени были направления главных усилий для российской армии, ведь Путин дал приказ выйти на админграницы Луганской и Донецкой областей.

Планы оккупантов меняются

У россиян сначала был план уничтожить наши войска в районе Славянска и Краматорска, захватить Авдеевку, Марьинку и другие населенные пункты на юге Донецкой области, а потом уже решать другие задачи. Сейчас задача по выходу на админграницы Донецкой и Луганской областей возложены на подразделения 1-го и 2-го армейских корпусов так называемых "ЛДНР", а регулярные подразделения русской армии и прежде всего десантники перемещены на южный фланг российско-украинского фронта под Херсон. Также часть находится в районе Родов и Гуляйполя.

На наше счастье, генералы РФ абсолютно уверены в том, что ремонтно-восстановительные подразделения, в том числе так называемые железнодорожные войска Российской Федерации способны в кратчайшие сроки восстановить поврежденные мосты, ведущие на правобережье Херсонщины. Это три основных: два через Днепр и один - через Ингулец. И плюс железнодорожный Антоновский. Они были повреждены HIMARS.

Недостаточно перебросить сами войска на правый берег - их еще нужно обеспечивать: топливо, питание, боеприпасы и тому подобное. А ключевые мосты на правый берег находятся под постоянным огневым контролем украинской армии. И это хорошая новость, ведь движение российской техники и колонн с военной логистикой находится под постоянной угрозой срыва - наши HIMARS туда достают.

В Украине есть самые мощные и эффективные артиллеристы. Недаром их называют "боги войны". Они имеют вдохновение и соответствующее материально-техническое обеспечение, в частности с Запада. Это 155-миллиметровые пушки и снаряды к этим пушкам, плюс ряд других образцов артиллерийских систем. Поэтому есть чем встречать врага. Я думаю, что атака российских воинов завершится, так и не начавшись, потому что боевая работа украинских артиллеристов даст свой результат.

Если россияне планируют одновременное наступление на Николаев и Кривой Рог - то условная "пощечина" будет громкая, но сила удара никакая. Неоднократно противник использовал такую тактику и ее последствия фактически нулевые. Поэтому думаю, что россияне выделят главным направлением усилий Кривой Рог, ведь именно там они накапливают основное количество сил и средств. А второстепенным может быть направление на Николаев - и там будут наблюдать, как им удастся продвигаться.

Но даже несмотря на такие ресурсы - 30 БТГр, плюс они продолжают накапливать там резервы, и Запорожье, и Николаев, и Кривой Рог серьезно укреплены. Мы имеем там соответствующий комплект сил и средств. Поэтому россияне могут пытаться что-то сделать, но не факт, что им это удастся.