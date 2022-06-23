Действия Беларуси за последние месяцев - это подготовка к возможной обороне от нападения, - эксперт

Вероятность подготовки Беларуси к войне против Украины

На данный момент прикрывать южное направление решено за счет повышения готовности сил немедленного реагирования и дежурных сил ВС Беларуси быстро убыть из пунктов постоянной дислокации на усиление границы на юге. Именно это отрабатывалось на третьем этапе проверки сил реагирования ВС Беларуси - переброска на большие расстояния и создание группировки на одном из тактических направлений. На юге выделено три тактических направления.

В основном и конкретно сейчас на усилении границы находятся силы специальных операций ВС Беларуси и ряд подразделений обеспечения. Но в целом практически все основные подразделения беларусских механизированных бригад побывали на усилении границы с февраля 2022 года на ротационной основе. Также недавние изменения законодательства позволили привлекать к усилению границ подразделения внутренних войск. И дополнительные силы - войска территориальной обороны, учения которых в Кобринском районе уже прошли, а в Гомельской области начались вчера.

Поскольку картина мира военно-политического руководства Беларуси действительно предполагает, что на Беларусь нападет Украина или войска НАТО из территории Украины - это не штамп белпропаганды, а реально восприятие ими мира, то масштабные действия беларусских войск на южном направлении в такой парадигме мышления являются сдерживающими демонстративными действиями.

То есть так они хотят сдержать потенциального агрессора, показывая, что беларусские ВС сильны и готовы быстро ответить. В том числе это делается и для предотвращения "провокаций со стороны Украины" - заброски ДРГ, "незаконных вооруженных формирований" в виде батальона Калиновского и тому подобное - о чем говорит беларусское военно-политической руководство на телевидении и по иным провластным каналам.

Таким образом, все действия беларусских военных в течение последних двух месяцев являются сдерживающими и подготовкой к возможной обороне от нападения. В то же время оборонительные учения во многом могут использоваться и для отработки наступления. В частности, весьма активно в ходе проверки сил реагирования в текущем году, как и в предыдущем, является отработка форсирования водных преград, в том числе без предварительной подготовки.

Я бы не сказал, что беларусские ВС готовы к масштабному наступлению на Украину самостоятельно. Во всех бригадах служат солдаты срочной службы и их гибель на чужой территории вызовет недовольство в стране. Можно сделать сводные подразделения из контрактников, но это будет не достаточный состав сил для нападения и захвата городов при ожидаемой численности украинских ВС на нашем направлении в количестве 20 тысяч. Такие данные привод генштаб Беларуси.

В беларусских ВС количество солдат/сержантов контрактной службы составляет около 8 тысяч человек. Это число включает женщины, военнослужащих ВВС и ПВО, подразделений обеспечения. Если даже добавить прапорщиков и офицеров, то все равно соотношение не в пользу ВС Беларуси на всем фронте, скажем так.

Если говорить о самостоятельных действиях ВС Беларуси в наступлении на Украину, то единственный вариант действий, который относительно минимален по возможным потерям для ВС Беларуси, это ведение разведывательной, диверсионной деятельности и проведение специальных операций силами ССО на территории Украины. Прежде всего в целях перекрытия каналов поставки вооружений с западного направления, уничтожения пунктов управления, отдельных видов вооружений, захвата должностных лиц и тому подобное.

При этом Украина может ответить уже по территории Беларуси. Например, засылкой ДРГ, ракетными, артиллерийскими и авиаударами. Масштабные прорывы сухопутных сил особо не ожидаются. Как раз текущая подготовка к обороне на южном направлении беларусскими ВС, включая усиление ПВО, служит таким заблаговременным щитом.

Но и такой вариант самостоятельных действия я не считаю очень вероятным. На данным момент я бы сказал, что действия беларусских ВС против Украины возможны только в случае повторного начала боевых действий российскими войсками по захвату Киева или в случае серьезного уничтожения ВСУ на юге, при котором на севере не останется серьезных сил и это можно использовать для открытия "второго фронта" в целях скорейшего нанесения поражения Украине.

Я бы сказал, что чем дольше, упорнее и с большим нанесением потерь российским войскам воюют ВСУ - конечно же, при условии сохранения своего боевого потенциала и возможностей восстановления ресурсов, тем меньше вероятность вступления беларусских вооруженных сил в войну на территории Украины.

Сколько российских войск сейчас может находиться на территории Беларуси и угрозе для Балтийских стран

Про цифры конкретные сложно сказать, но, глядя на мониторинг перемещения российских войск, можно предположить, что в Беларуси остались силы ВКС РФ, подразделения обеспечения, и ракетные войска. Хотя ракетные обстрелы с территории Беларуси не наблюдаются последнее время.

Опыт проведения учений "Союзная решимость 2022", а также ведения наступления на Киев с нашей территории российскими войсками, конечно же, учтен и создать российскую группировку для повторного наступления можно достаточно быстро. Предлогом для этого может быть что угодно - на слова, как показали эти же учения, обращать внимание нет никакого смысла.

Пока все активно сосредоточили внимание на войне в Украине, я бы все же отмечал и российские "телодвижения" в направлении Прибалтики. В военном плане это направление у нас подготовлено кратно лучше, чем южное. На фоне громких заявлений про перекрытие транзита в Беларуси могут так же провести новые совместные "учения", как РФ сейчас проводит в Калининграде.

И здесь, несмотря на вид демонстративных действий, будет неопределенность: куда развернется российская группировка - в сторону Украины или все же стран Прибалтики. Последний вариант многие отбрасывают за счет того, что эти страны в НАТО. Но Россия за последние четыре месяца на примерах поддержки со стороны НАТО Украины, введения санкций и тому подобное вполне себе могла изучить политическую волю стран Альянса к решительным действиям и реалии принятия решений.

Чем менее решительна политика НАТО будет со временем, тем больше это будет подталкивать РФ к решительным действиям в Прибалтике. Боязнь "спровоцировать Путина" в текущих условиях - это не залог мирного решения и безопасности, как то могло быть десять лет назад. Это, наоборот, работает для него как "зеленый свет". Безусловно, в таком случае не обойдется без задействования беларусского плацдарма как максимально удобного.



Егор Лебедок, для РБК-Украина