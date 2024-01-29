Чому РФ активізувалася під Куп'янськом. Три завдання та можливі загрози

Чому росіяни активізували наступ на Куп'янськ зараз? Вони перекинули туди деякі резерви, зокрема одну з відновлених танкових армій. І якщо раніше командувач угрупування "Хортиця" Олександр Сирський казав про переважно піхотні штурми, то зараз з'явилася техніка. Погодні умови дозволили їм її застосовувати і зросла кількість атакуючих дій.

Видно, що ворог намагається виявляти слабкі ділянки в нашій обороні та атакувати за різними напрямками. Вони хочуть розвинути успіх не лише із Синьківки, а й із району Крохмального та Табаївки. У принципі це було передбачувано. Наші сили готувалися, правильно побудована оборона дає змогу тримати ситуацію під контролем.

Особливість дій під Куп'янськом у тому, що противник вирішує три завдання:

шукає можливість вийти на з'єднання з угрупованням, яке атакує на Лиманському напрямі

вийти до річки Оскіл та Оскольського водосховища

відрізати наше угруповання, яке веде оборону в районі Куп'янська

Що стосується Табаївки, про нібито захоплення якої заявили росіяни, то цей напрямок важливий тим, що там проходить дорога на окуповане місто Сватове. Вони хочуть встановлювати контроль за нею. Далі терба буде простежувати характер наступальних дій. Глобальна ціль залишається рухатися на захід ближче до Осколу. Першочергова - контроль над дорогою і, можливо, вихід на південь чи на Куп'янськ-Вузловий.

Ризики просування далі вглиб Харківської області та у напрямку Харкова, звичайно, є, бо йдуть активні бої. Але дивлячись на нинішнє становище і те, що наші сили роблять все можливе, щоб зміцнити рубежі, видно, що ситуація під контролем.

Наскільки мені відомо, є певне підкріплення та сили, які дають можливість стримувати та зупинити ворога щонайменше уповільнити його темп. І відбивши атаки, виснаживши його, можливо, створити якісь передумови переходу в наші локальні контратаки. Таке вже бувало.

Я думаю, що на нас чекає ще лютий місяць таких активних боїв. А далі з огляду на втрати, які зазнає ворог, наступальна активність російських військ може піти на спад. Про наступ на Харків поки не йдеться. Судячи з ворожих позицій, з того, як вони загрузли під Куп'янськом і з того, що у напрямку Харкова не фіксується нарощування сил, на сьогодні конкретно про Харків не йдеться, це точно.

Олександр Мусієнко, для РБК-Україна