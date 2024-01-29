Почему РФ активизировалась под Купянском. Три задачи и возможные угрозы

Почему россияне активизировали наступление на Купянск сейчас? Они перебросили туда некоторые резервы, в частности, одну из восстановленных танковых армий. И если раньше командующий группировки "Хортица" Александр Сырский говорил о преимущественно пехотных штурмах, то сейчас появилась техника. Погодные условия позволили им ее применять и возросло количество атакующих действий.

Видно, что враг пытается выявлять слабые участки в нашей обороне и атаковать по разным направлениям. Они хотят развить успех не только из Синьковки, а и из района Крахмального и Табаевки. В принципе, это было предсказуемо. Наши силы готовились, правильно выстроенная оборона позволяет держать ситуацию под контролем.

Особенность действий под Купянском в том, что противник решает три задачи:

ищет возможность выйти на соединение с группировкой, которая атакует на Лиманском направлении

выйти к реке Оскол и Оскольскому водохранилищу

отрезать нашу группировку, которая ведет оборону в районе Купянска

Что касается Табаевки, о якобы захвате которой заявили россияне, то это направление важно тем, что там проходит дорога на оккупированный город Сватово. Они хотят устанавливать контроль над ней. Дальше нужно будет прослеживать характер наступательных действий. Глобальная цель остается двигаться на запад ближе к Осколу. Первоочередная - контроль над дорогой и, возможно, выход южнее или на Купянск-Узловой.

Риски продвижения дальше вглубь Харьковской области и в направлении Харькова, конечно, есть, так как идут активные бои. Но смотря на нынешнее положение и на то, что наши силы делают все возможное, чтобы укрепить рубежи, видно, что ситуация под контролем.

Насколько мне известно, есть определенное подкрепление и силы, которые дают возможность сдерживать и остановить врага, по меньшей мере, замедлить его темп. И отразив атаки, истощив его, возможно, создать какие-то предпосылки к переходу в наши локальные контратаки. Такое уже бывало.

Я думаю, что нас ждет еще февраль месяц таких активных боев. А дальше, учитывая потери, которые несет враг, наступательная активность российских войск может пойти на спад. О наступлении на Харьков пока речь не идет. Судя по вражеским позициям, по тому, как они увязли под Купянском и по тому, что в направлении Харькова не фиксируется наращивание сил, на сегодня конкретно о Харькове речь не идет, это точно.

Александр Мусиенко, для РБК-Украина