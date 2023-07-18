На чиїй стороні Бразилія у війні Росії проти України

Чи займає Бразилія проросійську позицію у питанні війни в Україні

Якщо відверто, то я не зовсім поділяю настільки категоричні оцінки. Тут не можна оперувати категоріями "чорне/біле". Дійсно, для українців викликає цілу гору різних емоцій, коли йдеться про певну риторику з боку наших бразильських партнерів, насамперед щодо російської агресії. Водночас протягом останніх місяців вітчизняній дипломатії, у тому числі за допомогою наших європейських союзників, які мають історично дружні взаємини з Бразилією, вдалося домогтися її більш зваженого погляду на проблематику воєнного вторгнення Кремля.

Важливу роль у цьому процесі відіграв і візит головного дипломатичного радника бразильського президента Селсу Аморіма до Києва у травні, який є одним із найближчих соратників президента Лули да Сілви. Його прийняв наш глава держави Володимир Зеленський, відбувся дуже детальний брифінг з керівництвом Офісу президента, де з перших вуст було донесено інформацію про масштаби і наслідки цієї варварської війни Кремля. Зрештою, я і сам мав змогу провести з Аморімом детальні переговори в МЗС, супроводжуючи його весь день у Києві.

Звичайно, у нас немає ілюзій, що зможемо кардинально змінити курс офіційної Бразилії, але я зберігаю оптимізм, що Україні таки вдасться суттєво зблизити наші позиції.

Не забуваймо, що попри окремі публічні заяви ця держава підтримала всі основоположні резолюції Генеральної асамблеї ООН із засудженням російської агресії, включаючи й резолюцію від 23 лютого 2023 року. Нагадаю лише, що в цій останній резолюції ГА ООН, в основу якої покладено формулу миру Зеленського, міститься вимога до Москви "негайно, повністю і безумовно вивести всі свої збройні сили з території України в її міжнародно визнаних кордонах".

Бразильські "мирні" ініціативи

Мені не відомо про існування окремої бразильської формули миру. Це, наскільки я знаю, заперечує і сама офіційна Бразилія, так само як і нібито бажання виступити посередником у переговорах між Україною та Росією. Наша позиція чітка: будь-які можливі домовленості у майбутньому з Москвою можуть базуватися виключно на формулі миру Зеленського. Крапка.

Як переконати Бразилію зайняти сторону України у війні з РФ

Це безумовно дуже і дуже непросте завдання, свого роду, Сізіфів труд. Для того, щоб домогтися кращого розуміння Бразилією сутності цієї війни на винищення України, яку веде Кремль, доведеться залучати весь наявний у вітчизняної дипломатії арсенал. А він не дуже то вражає, якщо чесно, з точки зору ресурсів - і фінансових, і кадрових. Великі надії у цьому контексті я покладаю на можливість встановлення довірливих взаємин між президентами обох країн.

Дуже важливо організувати першу зустріч Володимира Зеленського і Лули да Сілви, налагодити прямий діалог на найвищому рівні. Цьому, без сумніву, сприяв би й обмін візитами, які ми будемо готувати. Сподіваюся, що нам вдасться залучити для процесу зближення обох країн та народів також і весь потенціал громадянського суспільства Бразилії, насамперед - за допомогою ЗМІ.

Тож поки зарано говорити, що моя наступна дипломатична місія - це така собі mission impossible. Я зроблю все у своїх силах, щоб перетворити відносини з Бразилією на дійсно стратегічне партнерство, яке, до речі, було укладене у 2009 році саме під час візиту Лули да Сілви до України. Ми маємо на це шанс.