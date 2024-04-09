Чи планує РФ наступати на Харків та скільки треба Patriot для його захисту

Про те, чи наважиться противник наступати на Харків і скільки американських ЗРК треба, щоб прикрити місто вже тут і зараз, РБК-Україна розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

Днями видання The Economist опублікувало матеріал про те, що ударами по Харкову росіяни хочуть зробити з другого найбільшого міста України "сіру зону", не придатну для життя. Це дійсно так. Але такі плани у них, в принципі, не лише на Харків. Вони зробили б це з усіма містами, якби була така можливість. На жаль, проблема для Харкова в тому, що він надто близький до російського кордону.

Ще з часів СРСР терор проти мирного населення став стандартним елементом агресії. Тобто будь-яка військова операція супроводжується не лише діями загальновійськового порядку, а й обов'язковим терором. Таким чином вони намагаються сіяти паніку, хаос, деморалізувати суспільство, налаштувати на те, що поразка неминуча. Відсутність відчуття захищеності провокує недовіру до влади, критику та вимогу домовлятися з ворогом. А також недовіру до військових, які захищають місто.

Щодо відомостей про підготовку шести дивізій на 120 тисяч осіб у Східному Сибіру, то нехай вони спочатку укомплектують їх за штатом. Такої кількості для захоплення Харкова недостатньо, але вистачить на посилення фронтових частин. З іншого боку, якщо казати про неадекватність російського командування, воно може кинути їх на Харків. Але це неможливо зробити непомітно. Формування повноцінного ударного угруповання в одній локації - це питання не тижнів, а місяців.

Для того, щоб прикрити Харків з повітря, на мою думку, достатньо однієї батареї Patriot на 8 пускових установок. Але вона має прикриватися повним ешелоном комплексів середнього та малого радіусу дії. Щоб саму батарею не знищили простішими засобами ураження, наприклад, "шахедами".

Близькість до кордону та необхідність постійного бойового чергування, щоб захищати від балістики, зробить Patriot вразливою ціллю. Отже, треба знайти баланс між тим, щоб прикрити Харків, і тим, щоб не підставити Patriot під удар. Зробити це можна, наприклад, переміщуючи постійно по чотири установки. Поки одні установки будуть на бойовому чергуванні, інші змінюють локацію, і на ново. Це складний процес, але якщо захищати Харків у такий спосіб, то треба врахувати всі аспекти.

Олександр Коваленко, для РБК-Україна