Планирует ли РФ наступать на Харьков и сколько нужно Patriot для его защиты

О том, решится ли противник наступать на Харьков и сколько американских ЗРК нужно, чтобы прикрыть город уже здесь и сейчас, РБК-Украина рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

На днях издание The Economist опубликовало материал о том, что ударами по Харькову россияне хотят сделать из второго крупнейшего города Украины "серую зону", не пригодную для жизни. Это действительно так. Но такие планы у них в принципе не только на Харьков. Они бы сделали это со всеми городами, если бы была такая возможность. К сожалению, проблема для Харькова в том, что он слишком близок к российской границе.

Еще со времен СССР террор против мирного населения стал стандартным элементом агрессии. То есть любая военная операция сопровождается не только действиями общевойскового порядка, но и обязательным террором. Таким образом они пытаются сеять панику, хаос, деморализовать общество, настроить на то, что поражение неизбежно. Отсутствие чувства защищенности провоцирует недоверие к власти, критику и требование договариваться с врагом. А также недоверие к военным, которые защищают город.

Что касается сведений о подготовке шести дивизий на 120 тысяч человек в Восточной Сибири, то пусть они сначала укомплектуют их по штату. Такого количества для захвата Харькова недостаточно, но хватит для усиление фронтовых частей. С другой стороны, если говорить о неадекватности российского командования, то оно может бросить их на Харьков. Но это невозможно сделать незаметно. Формирование полноценной ударной группировки в одной локации - это вопрос не недель, а месяцев.

Для того, чтобы прикрыть Харьков с воздуха, по-моему, достаточно одной батареи Patriot на 8 пусковых установок. Но она должна прикрываться полным эшелоном комплексов среднего и малого радиуса действия. Чтобы саму батарею не уничтожили более простыми средствами поражения, например, "шахедами".

Близость к границе и необходимость постоянного боевого дежурства, чтобы защищать от баллистики, сделает Patriot уязвимой целью. Следовательно, нужно найти баланс между тем, чтобы прикрыть Харьков, и тем, чтобы не подставить Patriot под удар. Сделать это можно, например, перемещая постоянно по четыре установки. Пока одни установки будут на боевом дежурстве, другие меняют локацию, и по новой. Это сложный процесс, но если защищать Харьков таким образом, то нужно учесть все аспекты.

Александр Коваленко, для РБК-Украина