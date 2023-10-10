Чи може Росія отримати від Ірану балістичні ракети

Заборони не допоможуть?

Ви напевно чули, що є бойові дії в Ємені, там воюють повстанці "Ансар Аллах", тобто хусити, їх підтримує Іран. Ніякі ООН, ніякі резолюції взагалі не заважають Ірану постачати балістичні ракети хуситам.

У нас санкційний режим РФ заснований на бюрократичному врегулюванні. Там повноцінна класична морська блокада, коли кораблі західних країн патрулюють, намагаються перехоплювати судна, які возять з Ірану в Ємен різну контрабандну зброю, починаючи від автоматів, патронів, протитанкових ракет і закінчуючи складовими балістичних ракет. Тобто Іран ці ракети робить у себе, потім акуратно розрізає і різними партіями на різних судах це провозить.

Навіть такі заборонні заходи не допомогли для того, щоб у хуситів опинилася величезна номенклатура іранських засобів ураження. У них є "Шахеди-136", які потім пролітають по Саудівській Аравії, і примітивні копії радянських Х-55, але є і балістичні ракети, в тому числі на дальність тисячу км.

Особливий цинізм ситуації з Іраном і їхньою допомогою хуситам в тому, що з одного боку Іран виходить з наміром помиритись із Саудівською Аравією, а з іншого боку все одно туди дає зброю. Тут виникає логічне питання - якщо Ірану навіть у таких чутливих регіонах як Перська затока нічого не заважає продавати ракети, чому ми вирішили, що Іран такий слухняний учасник світового правопорядку, що йому тільки резолюція ООН заважає віддати РФ ракети?

Дивна історія з вибором моделей ракет

В жовтні минулого року вперше з'явились повідомлення про Fateh-110 і Zulfaghar. Ви ж бачили конструкцію цих ракет, там використовуються специфічні пускові установки. Тобто виходить, що росіянами треба заморочитись не тільки з ракетами, які вони не використовували, а й з пусковими установками, тобто наново вчити персонал. І це при тому, що в Ірану є більше знайомих російським і радянським військовим "іздєліям", наприклад власні копії ракет до ОТРК "Ельбрус", також відомого як "Скад".

Будь-яка ракета - балістична, крилата, вона вимагає своєї інфраструктури обслуговування. Краще брати ракету, на яку ви можете мобілізувати фахівців, бо на ній вже хтось служив і так далі, чим на ракету, яку ви бачите вперше в житті.

Не той рівень відносин між Іраном та РФ

У нас така застаріла модель світу, в якій Росія така всесильна і всі тільки сплять і думають, чим би їй вгодити. Іран в нашій картині світу має ігнорувати свої інтереси і не вести війну в Саудівській Аравії. Ракети не печуть як пиріжки. Якщо виходити з тих даних, які витікали з західної розвідки, якщо говорити про гроші, то за першу партію "Шахедів" Іран попросив у РФ буквально літаки кешу. Балістичні ракети не виготовляють швидко. Як можна продати те, що тобі самому безцінно?

Крім того, у Росії та Ірану достатньо складна історія взаємовідносин, там багато нерівностей, в рамках яких виглядає парадоксально, що Іран взагалі погодився постачати РФ "Шахеди".

Я б не став стверджувати, що ніколи РФ не отримає ракети Ірану. Але зараз, станом на сьогодні, нема сенсу очікувати, що Росія всі ці балістичні ракети від Ірану отримає, бо не той рівень відносин між ними.

Якби Росія була в строго підлеглій ролі, як єменські хусити, можливо там варто було очікувати. Але ще один фактор, який стверджує, що Росія намагається обійтися своїми балістичними ракетами - по-перше, темпи виробництва балістичних ракет у РФ, особливо в порівнянні з минулим роком, виросли в кілька разів. Якщо десь на січень 2023 року обчислювалось виробництво до 5 балістичних ракет і одна-дві крилатих, то тепер на серпень ГУР говорило про 30 балістичних і 12 крилатих на місяць.

Щобільше, є історія, яку російські пропагандисти самі розповіли. Російський ВПК працює над проектом перероблювання зенітних ракет С-400 на балістичні.

Але росіяни самі не приховують, що іранці їм продають засоби для загальновійськового бою - реактивні снаряди до "Градів", або протитанкові ракети. Той факт, що такі штуки Іран готовий продавати це РФ, це якраз проблема.

Іван Киричевський для РБК-Україна