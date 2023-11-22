Авдіївка, Куп'янськ та новий плацдарм на півдні. Що відбувається на фронті

Про ситуацію в Авдіївці

Росіяни дуже потужно штурмують промислову зону Авдіївського коксохіму. Вони дійсно мають можливість заходити на територію промзони, але, з іншого боку, не можуть закріпитися. Наші контратакувальні дії постійно їх звідти вибивають. Є ще питання із промзоною на півдні Авдіївки. Противник тисне через "Виноградники" і зміг зайняти позиції в цьому районі та по Ясинуватському провулку.

Минулого тижня з'явилося відео із броньованим тягачом-камікадзе, який підірвався на мінному полі. Це терористична тактика, яку вони запозичили в ІДІЛ. Це широко використовувалось у Сирії і не вперше в Україні. Сенс - начинену вибухівкою бронетехніку направляють по прямій на позиції. Якщо ми говоримо про знищення якоїсь позиції, то це серйозна зброя, якщо вона вибухне саме там. Але здебільшого їх знищують на підступах або вони самі вибухають на мінах.

Про ситуацію на Куп'янському та Лиманському напрямках

Противник начебто активізувався, але я не бачу перспектив ні в окупації Куп'янська, ні у виході росіян на Оскіл по Лімано-Куп'янській осі. Навпаки, угруповання військ "Центр" втратило найбільш боєздатні підрозділи. Це підрозділи 90-ї танкової дивізії, 2-ї та 41-ї загальновійськових армій. Їх майже всіх перекинули під Авдіївку і ресурсів для виходу на лівий берег Оскола немає.

Якщо говорити про Куп'янськ, то Сили оборони України не сиділи склавши руки, там досить серйозні укріпрайони. Для їхнього прориву потрібні інші ресурси, набагато потужніші. А дозволити вони собі цього не можуть, бо ці ресурси зараз поглинає Авдіївка.

Про ситуацію на півдні

Контрнаступ у районі Роботиного перейшов у окопну війну. Те, що казав генерал Валерій Залужний, класична позиційна війна. Ми просуваємось, але дуже повільно.

Щодо плацдарму на лівобережжі Херсонської області, то говорити про підготовку якогось великого наступу поки зарано. Поки це лише створення буфера безпеки. На створення цього плацдарму у нас пішов майже рік, на результат, який ми можемо зараз спостерігати. Ми можемо створити буфер безпеки, але це буде тривалий покроковий процес. Його можна буде використовувати для наступу та звільнення Криму, але лише в перспективі, про яку поки зарано говорити.

Олександр Коваленко, для РБК-Україна