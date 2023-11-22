Авдеевка, Купянск и новый плацдарм на юге. Что происходит на фронте

О ситуации в Авдеевке

Россияне очень мощно штурмуют промышленную зону Авдеевского коксохима. У них действительно есть возможность заходить на территорию промзроны, но, с другой стороны, не могут закрепиться. Наши контратакующие действия постоянно их оттуда выбивают. Есть еще вопрос с промзоной на юге Авдеевки. Противник давит через "Виноградники" и смог занять позиции в этом районе и по Ясиноватскому переулку.

На прошлой неделе появилось видео с бронированным тягачом-камикадзе, который подорвался на минном поле. Это террористическая тактика, которую они переняли у ИГИЛ. Это широко использовалось в Сирии и не впервые в Украине. Смысл – начиненную взрывчаткой бронетехнику направляют по прямой на позиции. Если мы говорим об уничтожении какой-то позиции, то это серьезное оружие, если оно взорвется именно там. Но в большинстве случаев их уничтожают на подступах или они сами взрываются на минах.

О ситуации на Купянском и Лиманском направлениях

Противник вроде бы активизировался, но я не вижу перспектив ни в оккупации Купянска, ни в выходе россиян на Оскол по Лимано-Купянской оси. Напротив, группировка войск "Центр" лишилась наиболее боеспособных подразделений. Это подразделения 90-й танковой дивизии, 2-й и 41-й общевойсковых армий. Их почти все перебросили под Авдеевку, и ресурсов для выхода на левый берег Оскола нет.

Если говорить о Купянске, то Силы обороны Украины не сидели сложа руки, там достаточно серьезные укрепрайоны. Для их прорыва нужны другие ресурсы, гораздо более мощные А позволить они себе этого не могут, потому что эти ресурсы сейчас поглощает Авдеевка.

О ситуации на юге

Контрнаступление в районе Работино перешло в окопную войну. То, о чем говорил генерал Валерий Залужный, классическая позиционная война. Мы продвигаемся, но очень медленно.

Что касается плацдарма на левобережье Херсонской области, то говорить о подготовке какого-то большого наступления пока рано. Пока это лишь создание буфера безопасности. На создание этого плацдарма у нас ушел почти год, на результат, который мы можем сейчас наблюдать. Мы можем создать буфер безопасности, но это будет длительный пошаговый процесс. Его можно будет использовать для наступления и освобождения Крыма, но лишь в перспективе, о которой пока слишком рано говорить.

Александр Коваленко, для РБК-Украина