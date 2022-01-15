Под знаком STI: на автосалоне в Токио Subaru показала пять ярких спортивных концепт-каров

На открывшемся 14 января автосалоне в Токио компания Subaru представила плеяду ярких концепт-каров, разработанных спортивным подразделением Subaru Tecnica International.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Subaru.

Среди показанных в Токио концептов Subaru настоящей звездой стал электрический суперкар Subaru STI E-RA. Это настоящий гоночный болид и одновременно – исследовательский проект по автоспорту с целью получения опыта и тестирования технологий, которые будут развернуты в будущих углеродно-нейтральных отраслях автогонок.

Subaru STI E-RA

Subaru STI E-RA показывает направление развития будущих высокопроизводительных моделей бренда. Его четыре электромотора (по одному на каждое колесо) развивают фантастические 1088 лошадиные силы, а питаются от литий-ионной батареи емкостью 60 кВт⋅ч. В следующем году мы увидим STI E-RA на Нюрбургринге: стоит цель преодолеть легендарную гоночную трассу менее чем через 6 минут 40 секунд.

Subaru Solterra STI

Концепт-кар Solterra STI создан на основе первого серийного электромобиля Subaru, по сравнению с которым можно увидеть дополнительный спойлер на крыше, вишнево-красный декор и другие специальные детали экстерьера. Технических отличий от серийной модели нет.

Subaru WRX S4 STI

Кроме того, на автосалоне прошел дебют двух концептуальных версий спортивного седана WRX S4 STI нового поколения и универсала Levorg STI. Такие автомобили получили дополнительные доработки от подразделения Subaru Tecnica International – в частности, изготовленные из карбона аэродинамические элементы, спортивные выхлопные системы.

Subaru Levorg STI

Напомним, в автомобилях Volvo в Украине появится возможность смотреть видео с YouTube. Функция будет добавлена уже с ближайшим обновлением программного обеспечения.