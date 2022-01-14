ru ua
Пт, 14 января News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2020 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Первый электрический суперкар Subaru: на автосалоне в Токио представлен 1088-сильный STI E-RA

Новина українською →
Пятница 14 января 2022 09:32
Первый электрический суперкар Subaru: на автосалоне в Токио представлен 1088-сильный STI E-RA Электрический спорткар Subaru STI E-RA (Фото: Subaru)
Автор: Александр Мороз

На автосалоне в Токио компания Subaru продемонстрировала электромобиль STI E-RA. Его четыре электромотора суммарно развивают 1088 лошадиные силы.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Subaru.

Концепт гоночного электромобиля создан с целью наработки опыта для создания новых технологий автоспорта в борьбе с изменением климата. Ближайшая цель японского автопроизводителя состоит в том, чтобы STI E-RA промчал круг по знаменитой Северной петле Нюрбургринга менее чем за 6 минут 40 секунд. На это указывает само название концепта E-RA - Electric Record Attempt. Но произойдет это не так скоро, в 2023 году - после обширных испытаний электромобиля по всей Японии.

Первый электрический суперкар Subaru: на автосалоне в Токио представлен 1088-сильный STI E-RA

Subaru STI E-RA оснащен четырьмя электромоторами и встроенным инвертором от компании Yamaha. Силовая установка мощностью 1088 лошадиных сил (800 кВт) питается от литий-ионного аккумулятора емкостью 60 кВт*ч.

Спорткар также оборудован сложной технологией векторизации крутящего момента, которая получает сигналы от датчиков скорости вращения колес, угла поворота рулевого колеса, перегрузок и скорость рыскания - чтобы определить оптимальные параметры тяги и торможения для каждого колеса.

Первый электрический суперкар Subaru: на автосалоне в Токио представлен 1088-сильный STI E-RA

Внешне автомобиль мало чем отличается от привычных нашему глазу прототипов гоночных автомобилей: фар со светодиодными дневными ходовыми огнями, ярко выраженный передний сплиттер, отверстия в арках передних колес для улучшения аэродинамики и охлаждения, большой воздухозаборник на крыше, массивное заднее антикрыло и крупный диффузор.

Первый электрический суперкар Subaru: на автосалоне в Токио представлен 1088-сильный STI E-RA

На Токийском автосалоне Subaru представила еще один электромобиль: концепт Solterra STI основан на текущей серийной модели и получил новый спойлер на крыше, а также красные акценты на переднем сплиттере, боковых юбках и заднем диффузоре.

Первый электрический суперкар Subaru: на автосалоне в Токио представлен 1088-сильный STI E-RA

Кроме того, Subaru представила на выставке ряд других автомобилей: ним относятся Levorg STI Performance Concept, WRX S4 STI Performance Concept, BRZ STI Performance и гоночный BRZ GT300.

Напомним, что существенно обновился Subaru Forester. Кроме свежей внешности, полноразмерный кроссовер получил также несколько новых систем активной безопасности.

Читайте РБК-Украина в Google News
Subaru электромобили
Мнения
Олег Назаренко
От перекупов к комиссионной торговле: как будет развиваться в Украине рынок подержанных авто
Олег Назаренко
генеральный директор Всеукраинской Ассоциации автомобильных импортеров и дилеров
Марина Кытина
Электромобилей больше – зарядок меньше: что происходит в Украине с зарядной инфраструктурой
Марина Кытина
эксперт транспортных инноваций
Евгений Муджири
Боль электромобилиста: что нужно знать тем, кто подумывает о покупке электромобиля
Евгений Муджири
основатель электромобильного блога Autogeek
Олег Омельницкий
Как Украина за 30 лет независимости потеряла свой автопром
Олег Омельницкий
директор информационно-аналитической группы AUTO-Consulting
Все мнения