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Под знаком STI: на автосалоне в Токио Subaru показала пять ярких спортивных концепт-каров

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Суббота 15 января 2022 15:17
Под знаком STI: на автосалоне в Токио Subaru показала пять ярких спортивных концепт-каров Концепты Subaru на Токийском автосалоне (Фото: media.subaru-global.com)
Автор: Вадим Добровольский

На открывшемся 14 января автосалоне в Токио компания Subaru представила плеяду ярких концепт-каров, разработанных спортивным подразделением Subaru Tecnica International.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Subaru.

Среди показанных в Токио концептов Subaru настоящей звездой стал электрический суперкар Subaru STI E-RA. Это настоящий гоночный болид и одновременно – исследовательский проект по автоспорту с целью получения опыта и тестирования технологий, которые будут развернуты в будущих углеродно-нейтральных отраслях автогонок.

Под знаком STI: на автосалоне в Токио Subaru показала пять ярких спортивных концепт-каров

Subaru STI E-RA

Subaru STI E-RA показывает направление развития будущих высокопроизводительных моделей бренда. Его четыре электромотора (по одному на каждое колесо) развивают фантастические 1088 лошадиные силы, а питаются от литий-ионной батареи емкостью 60 кВт⋅ч. В следующем году мы увидим STI E-RA на Нюрбургринге: стоит цель преодолеть легендарную гоночную трассу менее чем через 6 минут 40 секунд.

Под знаком STI: на автосалоне в Токио Subaru показала пять ярких спортивных концепт-каров

Subaru Solterra STI

Концепт-кар Solterra STI создан на основе первого серийного электромобиля Subaru, по сравнению с которым можно увидеть дополнительный спойлер на крыше, вишнево-красный декор и другие специальные детали экстерьера. Технических отличий от серийной модели нет.

Под знаком STI: на автосалоне в Токио Subaru показала пять ярких спортивных концепт-каров

Subaru WRX S4 STI

Кроме того, на автосалоне прошел дебют двух концептуальных версий спортивного седана WRX S4 STI нового поколения и универсала Levorg STI. Такие автомобили получили дополнительные доработки от подразделения Subaru Tecnica International – в частности, изготовленные из карбона аэродинамические элементы, спортивные выхлопные системы.

Под знаком STI: на автосалоне в Токио Subaru показала пять ярких спортивных концепт-каров

Subaru Levorg STI

Напомним, в автомобилях Volvo в Украине появится возможность смотреть видео с YouTube. Функция будет добавлена уже с ближайшим обновлением программного обеспечения.

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