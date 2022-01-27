Жандармы Франции будут ездить на гибридных кроссоверах Peugeot

Французская жандармерия получит в свое распоряжение современные гибридные кроссоверы Peugeut. Правоохранители будут ездить на специально подготовленных кроссоверах 3008 Hybrid.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу Peugeot.

В то время как в Украине на дорогах появились первые полицейские автомобили-фантомы для скрытого контроля скорости, во Франции местная жандармерия получила первую партию специально подготовленных гибридных кроссоверов Peugeot 3008 Hybrid.

На днях Министерству внутренних дел Франции была передана партия из 395 гибридных 3008 Hybrid 225. Машины предназначены для Национальной жандармерии Франции.

Полицейские Peugeot 3008 Hybrid 225 окрашены в традиционный для жандармерии синий цвет Celestial blue, а на кузове присутствуют надписи GENDARMERIE NATIONALE. Также установлено специальное полицейское оборудование: сирены, проблесковые маячки, громкоговорители и т.д. Переоборудование выполнено компанией EGP, которая специализирует на кузовных доработках автомобилей Группы Stellantis.

Мощность силовой установки Peugeot 3008 Hybrid 225 составляет 225 л.с., а запас хода в электрическом режиме достигает 56 км. Емкость тягового аккумулятора – 13,2 кВт*ч. Также предусмотрена возможность незаметного перехода из гибридного режима в полностью электрический, что является важным преимуществом для жандармов во время патрулирования или оперативных действий.

Это уже не первый опыт сотрудничества полиции Франции и Peugeot. В прошлом году жандармы получили в свое распоряжение партию Peugeot 5008. Также на первый квартал 2022 года запланированы дополнительные поставки автомобилей для жандармерии и полиции Франции.

Напомним, КрАЗ поставил для ВСУ первую партию тягачей для транспортировки танков.