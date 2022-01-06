На земле, в небе и на море: украинские машины, которые служили в советской армии

В Украине времен СССР многие предприятия автомобильной промышленности и смежных отраслей массово производили продукцию для армии. Амфибии, передвижные комллексы управления ракетами и многое другое...
О самых ярких и необычных машинах для советской армии, выпускавшихся заводами Украины, читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.
Плавающий полноприводный ЛуАЗ-967 в армии называли транспортером переднего края. Главной особенностью компактного внедорожника являлась возможность управления полулежа, что существенно повышало выживаемость экипажа на поле боя. Рулевая колонка имела регулировку в вертикальном направлении.
Машина создавалась для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. Для последней задачи спереди даже устанавливалась лебедка, которой на специальном ложементе можно было подтягивать к ТПК бойцов для эвакуации. Машина имеет три складных кресла, по бокам также предусмотрено крепление для пары носилок.
КрАЗ-255, прозванный в народе лаптежником за свои широкие внедорожные шины, стал синонимом армейского внедорожного грзовика. В 1967 году началось его серийное производство, которое продлилось до 1987 года, когда модель окончательно сменил на конвейере более современный КрАЗ-260. Всего за 20 лет было произведено более 160 тыс. машин. КрАЗ-255 оснащен 14,5-литровым дизельным 8-цилиндровым двигателем ЯМЗ-238 мощностью 240 л.с.
Для советской армии машина производилась в вариантах бортового грузовика, балластного тягача, седельного тягача и платформы. На машину устанавливали самые разнообразные надстройки: реактивные системы залпового огня "Град", тяжелые понтонные парки, экскаваторы и краны, опреснительные станции, банно-прачечные комплексы и пр.
Несмотря на примитивную конструкцию кабины с деревянным каркасом и без отопитяля на ранних машинах, полноприводный КрАЗ получил в целом одобрительные отзывы о своей службе благодаря отменной проходимости и выносливости.
Эти невзрачные круглые прицепы и сейчас еще используются на стройплощадках и автостоянках в качестве бытовок. Но мало кто знает, что в своей молодости эти фургоны Одесского автосборочного завода несли в себе секретную радиоаппаратуру, управлявшую ракетными комплексами.
ОдАЗ-828 имели грузоподъемность до 5,5 тонны, а в качестве тягачей использовались преимущественно ЗИЛ-131. Цельнометаллические фургоны были облицованы снаружи металлическими листами, а изнутри влагостойкой фанерой. Для крепления разнообразной аппаратуры в салоне предусматривались стеллажи, полки, направляющие.
ОдАЗ-828 несли в себе несколько вариантов оборудования: кабины управления и наведения зенитными ракетными комплексами, пункты проверки ракет и пр. Полуприцепы, в зависимости от исполнения, могли оснащаться фильтровентиляционной установкой, кондиционером и электроотопителями. Вообще, ОдАЗ выпускал широкую номенклатуру армейских полуприцепов, но модель 828 стала самой массовой.
Немногие знают, что Крюковский вагоностроительный завод в 50-80-е годы занимался выпуском специализированных самоходных понтонов. Первой самостоятельной разработкой созданного при заводе НИИ стал ГСП – гусеничный самоходный паром, в некоторых ведомственных источниках названый Изделием 55. В основе гусеничной машины узлы и агрегаты от танка Т-34, плавающего танка ПТ-76, а также транспортёра К-61.
По воде гусеничная машина передвигалась с помощью двух гребных винтов. Максимальная грузоподъемность парома – 52 тонны со средней скоростью хода по воде в 6-8 км/ч. Запас хода по топливу рассчитан на 19-20 часов. Время развертывания парома из походного в боевое положение не превышало 25 минут.
Длиннобазный бортовой грузовик КрАЗ-250 до сих пор можно встретить на улицах украинских городов. В армии на шасси машины устанавливалось несколько интересных и необычных установок. Одна из самых экзотических - аэродромный пылесос В-68М. Вакуумно-уборочная машина предназначена для удаления пыли с поверхности взлетной полосы и рулежек аэродромов.
Ранее мы вспоминали автомобили Киевского мотозавода, о которых мало кто знает. Семейство компактных фургонов назвали "Киев".