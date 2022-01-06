На земле, в небе и на море: украинские машины, которые служили в советской армии

В Украине времен СССР многие предприятия автомобильной промышленности и смежных отраслей массово производили продукцию для армии. Амфибии, передвижные комллексы управления ракетами и многое другое...

О самых ярких и необычных машинах для советской армии, выпускавшихся заводами Украины, читайте ниже в материале РБК-Украина Авто.

ЛуАЗ-967 ТПК: амфибия для десантников

Плавающий полноприводный ЛуАЗ-967 в армии называли транспортером переднего края. Главной особенностью компактного внедорожника являлась возможность управления полулежа, что существенно повышало выживаемость экипажа на поле боя. Рулевая колонка имела регулировку в вертикальном направлении.

Машина создавалась для подвоза боеприпасов и эвакуации раненых. Для последней задачи спереди даже устанавливалась лебедка, которой на специальном ложементе можно было подтягивать к ТПК бойцов для эвакуации. Машина имеет три складных кресла, по бокам также предусмотрено крепление для пары носилок.

ТПК приводился в движение 40-сильным двигателем от "Запорожца". На воде машина передвигалась за счет вращения колес. По бокам ЛуАЗа располагались два стальных надставных поплавка, которые при необходимости могли служить резервуарами для питьевой воды, или бензина. ТПК выпускался с 1965 по 1989 год, всего за почти четверть века было выпущено 7940 машин.

КрАЗ-255Б: универсальный лаптежник

КрАЗ-255, прозванный в народе лаптежником за свои широкие внедорожные шины, стал синонимом армейского внедорожного грзовика. В 1967 году началось его серийное производство, которое продлилось до 1987 года, когда модель окончательно сменил на конвейере более современный КрАЗ-260. Всего за 20 лет было произведено более 160 тыс. машин. КрАЗ-255 оснащен 14,5-литровым дизельным 8-цилиндровым двигателем ЯМЗ-238 мощностью 240 л.с.

Для советской армии машина производилась в вариантах бортового грузовика, балластного тягача, седельного тягача и платформы. На машину устанавливали самые разнообразные надстройки: реактивные системы залпового огня "Град", тяжелые понтонные парки, экскаваторы и краны, опреснительные станции, банно-прачечные комплексы и пр.

Несмотря на примитивную конструкцию кабины с деревянным каркасом и без отопитяля на ранних машинах, полноприводный КрАЗ получил в целом одобрительные отзывы о своей службе благодаря отменной проходимости и выносливости.

ОдАЗ-828: невзрачный прицеп, управляющий ракетами

Эти невзрачные круглые прицепы и сейчас еще используются на стройплощадках и автостоянках в качестве бытовок. Но мало кто знает, что в своей молодости эти фургоны Одесского автосборочного завода несли в себе секретную радиоаппаратуру, управлявшую ракетными комплексами.

ОдАЗ-828 имели грузоподъемность до 5,5 тонны, а в качестве тягачей использовались преимущественно ЗИЛ-131. Цельнометаллические фургоны были облицованы снаружи металлическими листами, а изнутри влагостойкой фанерой. Для крепления разнообразной аппаратуры в салоне предусматривались стеллажи, полки, направляющие.

ОдАЗ-828 несли в себе несколько вариантов оборудования: кабины управления и наведения зенитными ракетными комплексами, пункты проверки ракет и пр. Полуприцепы, в зависимости от исполнения, могли оснащаться фильтровентиляционной установкой, кондиционером и электроотопителями. Вообще, ОдАЗ выпускал широкую номенклатуру армейских полуприцепов, но модель 828 стала самой массовой.

ГСП: паром, способный переправить танки через Ла-Манш

Немногие знают, что Крюковский вагоностроительный завод в 50-80-е годы занимался выпуском специализированных самоходных понтонов. Первой самостоятельной разработкой созданного при заводе НИИ стал ГСП – гусеничный самоходный паром, в некоторых ведомственных источниках названый Изделием 55. В основе гусеничной машины узлы и агрегаты от танка Т-34, плавающего танка ПТ-76, а также транспортёра К-61.

По воде гусеничная машина передвигалась с помощью двух гребных винтов. Максимальная грузоподъемность парома – 52 тонны со средней скоростью хода по воде в 6-8 км/ч. Запас хода по топливу рассчитан на 19-20 часов. Время развертывания парома из походного в боевое положение не превышало 25 минут.

КрАЗ-250: аэродромный пылесос

Длиннобазный бортовой грузовик КрАЗ-250 до сих пор можно встретить на улицах украинских городов. В армии на шасси машины устанавливалось несколько интересных и необычных установок. Одна из самых экзотических - аэродромный пылесос В-68М. Вакуумно-уборочная машина предназначена для удаления пыли с поверхности взлетной полосы и рулежек аэродромов.

Ежечасно машина способна "всасывать" свыше 12,5 тыс. кубических метров воздуха. Установке не только под силу сдувать пыль и мелкие предметы с бетонного покрытия, но и пропускать через себя воздух, поглощая меленькие камни, отколовшиеся частицы бетона и прочий мусор, которые могут повредить шасси самолетов. Рабочая скорость КрАЗа с оборудованием В-68М – около 5 км/ч.

Ранее мы вспоминали автомобили Киевского мотозавода, о которых мало кто знает. Семейство компактных фургонов назвали "Киев".