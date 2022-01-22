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Запрыгнул на две машины: Арнольд Шварценеггер на большом внедорожнике попал в серьезное ДТП

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Суббота 22 января 2022 14:46
Запрыгнул на две машины: Арнольд Шварценеггер на большом внедорожнике попал в серьезное ДТП ДТП с участием Арнольда Шварценеггера (Фото: tmz.com)
Автор: Константин Широкун

Кинозвезда и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер на бульваре Сансет в Лос-Анджелесе устроил ДТП. Авария произошла всего в паре километров от дома "Терминатора".

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на TMZ.

Шварценеггер находился за рулем огромного рамного внедорожника GMC Yukon. По словам очевидцев, актер выехал на перекресток на запрещающий сигнал светофора и совершил наезд на Toyota Prius. В аварии также пострадал электрический Porsche Taycan. Судя по тому, что во всех машинах, попавших в ДТП, сработали подушки безопасности, Арни двигался на достаточно высокой скорости.

Запрыгнул на две машины: Арнольд Шварценеггер на большом внедорожнике попал в серьезное ДТП

Шварценеггер не получил серьезных травм и от госпитализации отказался. А вот водитель Toyota Prius получила открытую травму головы, с места аварии ее забрала карета скорой помощи. Пресс-секретарь актера сообщил, что тот признает свою вину и намерен в ближайшее время лично навестить женщину в больнице.

Запрыгнул на две машины: Арнольд Шварценеггер на большом внедорожнике попал в серьезное ДТП В том, что Арни управлял рамным внедорожником с атмосферным бензиновым V8 и повредил в ДТП пару "зеленых" машин, есть некоторая доля иронии. Потому что Шварценеггер не раз участвовал в акциях по популяризации электромобилей, одно из европейских тюнинг-ателье даже перевело для него Mercedes-Benz G-Class предыдущего поколения на электротягу. Но, как видим, для ежедневной эксплуатации актер выбирает классические бензиновые авто.

Запрыгнул на две машины: Арнольд Шварценеггер на большом внедорожнике попал в серьезное ДТП

Также мы писали, что раскрыта внешность флагманского внедорожника Land Rover Defender 130. Премьера автомобиля состоится уже в 2022 году.

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