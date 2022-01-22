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Застрибнув на дві машини: Арнольд Шварценеггер на великому позашляховику потрапив у серйозне ДТП

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Субота 22 січня 2022 14:46
Застрибнув на дві машини: Арнольд Шварценеггер на великому позашляховику потрапив у серйозне ДТП ДТП за участю Арнольда Шварценеггера (Фото: tmz.com)
Автор: Константин Широкун

Кінозірка і колишній губернатор Каліфорнії Арнольд Шварценеггер на бульварі Сансет в Лос-Анджелесі влаштував ДТП. Аварія сталася всього в парі кілометрів від будинку "Термінатора".

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на TMZ.

Шварценеггер перебував за кермом величезного рамного позашляховика GMC Yukon. За словами очевидців, актор виїхав на перехрестя на червоний сигнал світлофора і скоїв наїзд на Toyota Prius. В аварії також постраждав електричний Porsche Taycan. Судячи з того, що у всіх машинах, що потрапили в ДТП, спрацювали подушки безпеки, Арні рухався на досить високій швидкості.

Застрибнув на дві машини: Арнольд Шварценеггер на великому позашляховику потрапив у серйозне ДТП

Шварценеггер не отримав серйозних травм і від госпіталізації відмовився. А ось водійка Toyota Prius отримала відкриту травму голови, з місця аварії її забрала карета швидкої допомоги. Прес-секретар актора повідомив, що той визнає свою провину і має намір найближчим часом особисто відвідати жінку в лікарні.

Застрибнув на дві машини: Арнольд Шварценеггер на великому позашляховику потрапив у серйозне ДТП У тому, що Арні керував рамним позашляховиком з атмосферним бензиновим V8 і пошкодив у ДТП пару "зелених" машин, є деяка частка іронії. Тому що Шварценеггер не раз брав участь в акціях з популяризації електромобілів, одне з європейських тюнінг-ательє навіть перевело для нього Mercedes-Benz G-Class попереднього покоління на електротягу. Але, як бачимо, для щоденної експлуатації актор вибирає класичні бензинові авто.

Застрибнув на дві машини: Арнольд Шварценеггер на великому позашляховику потрапив у серйозне ДТП

Також ми писали, що розкрито зовнішність флагманського позашляховика Land Rover Defender 130. Прем'єра автомобіля відбудеться вже в 2022 році.

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