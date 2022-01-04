Запас хода 1000 км и переработанные подгузники в салоне: Mercedes показал инновационный электрокар EQXX

Mercedes-Benz представил ранее анонсированный концептуальный седан EQXX. Машина получила рекордный запас хода и способна проезжать на одном заряде батареи до 1000 км.
Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на пресс-службу компании.
Немецкий автопроизводитель более 15 месяцев порционно подавал всему миру информацию о новинке, чем постоянно подогревал к ней интерес. Премьеру электрического седана приурочили к началу выставки перспективной электроники CES 2022 в США. Mercedes называет новый концепт-кар своим самым эффективным электромобилем из когда-либо созданных.
900-вольтовая аккумуляторная батарея имеет емкость 100 кВт•ч, как и у нового электрического седана EQS 450+, но она на 50% меньше и на 30% легче, и весит всего 495 кг. Снаряженный вес электрокара составляет 1750 кг.
Ради максимальной экономии веса на машине установлены колесные диски из магниевого сплава, двери из карбона и стеклопластика, а также сверхтонкая стеклянная панель на крыше, в которую интегрированы 117 солнечных элементов.
В Mercedes не раскрывают мощность силовой установки. Вероятно, EQXX оснащен единственным электромотором на задней оси мощностью 204 л.с. Главное в этой машине эффективность, а не скорость и динамика разгона.
Для достижения экологической эффективности часть материалов в салоне выполнена из органики. Так, в обивке кресел используются волокна кактусов, а в составе ковролина на полу применен пластик, полученный из садового инвентаря и даже переработанных подгузников.
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