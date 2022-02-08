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КрАЗ готовит совершенно новый развозной грузовик малого класса

Автор: Константин Широкун

Кременчугский автозавод разрабатывает новое семейство легких двухосных грузовиков грузоподъемностью до 5 тонн. Полноприводная версия бескапотной машины в армии может заменить ГАЗ-66.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на ICTV.

По словам генерального директора предприятия Романа Черняка, первые прототипы новой модели увидят свет уже в текущем году. Машине пророчат роль развозного грузового автомобиля на городских и пригородных маршрутах.

"Мы планируем где-то на лето еще одну модель малой грузоподъемности – в районе 5 тонн. Поверьте, раньше у нас был создан технологический цикл под большие машины и перейти на более малые грузовики очень не просто. Мы для этого закупаем новое, современное оборудование", – сказал Роман Черняк.

Можно предположить, что конструктивно и компоновкой новый грузовой КрАЗ будет схож с прототипом КрАЗ-5401Н2, который появился в 2016 году. Двухосная машина ранее получила кабину Renault и оснащался 170-сильным турбодизелем.

Армейская полноприводная версия машины с колесной формулой 4х4 может получить тот же силовой агрегат. Но ради большей живучести полноприводнику усилят раму, дополнят автомобиль лебедкой и пр.

Напомним, что КрАЗ построил по заказу Минобороны первую партию тягачей для перевозки танков. Бескапотные машины получат систему полного привода.

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Автомобильный рынок