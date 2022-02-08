КрАЗ готує абсолютно нову розвізну вантажівку малого класу

Кременчуцький автозавод розробляє нове сімейство легких двовісних вантажівок вантажністю до 5 тонн. Повнопривідна версія безкапотної машини в армії може замінити ГАЗ-66.

Про це повідомляє РБК-Україна Авто з посиланням на ICTV.

За словами генерального директора підприємства Романа Черняка, перші прототипи нової моделі побачать світ вже в поточному році. Машині пророкують роль розвізного вантажного автомобіля на міських і приміських маршрутах.

"Ми плануємо десь на літо ще одну модель малої вантажопідйомності - в районі 5 тонн. Повірте, раніше у нас був створений технологічний цикл під великі машини та перейти на менші вантажівки дуже не просто. Ми для цього закуповуємо нове, сучасне обладнання", - сказав Роман Черняк.

Можна припустити, що конструктивно і компонуванням новий вантажний КрАЗ буде схожий з прототипом КрАЗ-5401Н2, який з'явився у 2016 році. Двовісна машина раніше отримала кабіну Renault і оснащувався 170-сильним турбодизелем.

Армійська повнопривідна версія машини з колісною формулою 4х4 може отримати той же силовий агрегат. Але заради більшої живучості авто посилять раму, доповнять автомобіль лебідкою та ін.

Нагадаємо, що КрАЗ побудував на замовлення Міноборони першу партію тягачів для перевезення танків. Безкапотні машини отримають систему повного приводу.