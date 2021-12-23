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YASNO расширил сеть быстрых зарядных станций для электромобилей

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Четверг 23 декабря 2021 16:45
YASNO расширил сеть быстрых зарядных станций для электромобилей YASNO расширил сеть быстрых зарядных станций для электромобилей (фото: пресс-служба)
Автор: Александр Мороз

Быстрых станций стало больше

Четыре новых зарядных станции сети YASNO E-mobility появились в Киеве, Виннице, Николаеве и Одесской области. Мощность каждой - 50+22 кВт. Теперь в сети уже 33 быстрые станции, а объем инвестиций в ее развитие превысил 40 млн грн.

Об этом сообщает РБК-Украина AUTO со ссылкой на пресс-службу YASNO.

К каждой из новых станций могут подключиться два автомобиля одновременно: один - с помощью порта постоянного тока 50 кВт, другой - через порт переменного тока 22 кВт. Продолжительность зарядки зависит от многих факторов: мощности оборудования, модели автомобиля, температуры воздуха. К примеру, чтобы пополнить заряд батареи Hyundai Ioniq от 0 до 80% (примерно 100-125 км пробега) через порт постоянного тока требуется 30 - 40 минут, через порт переменного тока - 3-4 часа.

Новые зарядные станции YASNO E-mobility расположены по адресам:

  • Киев - просп. Любомира Гузара, 5 (АЗС Shell);
  • Винница - ул. М. Оводова, д. 51, корп. 2 (ТРЦ Sky Park);
  • Николаев - просп. Героев Сталинграда, 9Д (METRO);
  • Одесская область, Овидиопольский район, с. Лиманка - просп. Небесной сотни, 101-м (METRO).

"Мы вносим свой вклад в развитие электромобильности, развивая инфраструктуру для заряжания, повышая уровень сервиса и расширяя географию установки станций. Используем только сертифицированное оборудование европейского производства. Все - для комфорта клиентов", - рассказывает Александр Онищенко, директор по развитию YASNO.

Напомним, в YASNO электромобилисты могут также приобрести оборудование для подзарядки авто для домашнего или корпоративного использования.

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