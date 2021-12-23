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YASNO розширив мережу швидких зарядних станцій для електромобілів

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Четвер 23 грудня 2021 16:45
YASNO розширив мережу швидких зарядних станцій для електромобілів YASNO розширив мережу швидких зарядних станцій для електромобілів (фото: пресс-служба)
Автор: Олександр Мороз

Швидких станцій побільшало

Чотири нові зарядні станції мережі YASNO E-mobility з’явилися в Києві, Вінниці, Миколаєві та на Одещині. Потужність кожної - 50+22 кВт. Тепер у мережі вже 33 швидкі станції, а об’єм інвестицій у її розвиток перевищив 40 млн грн.

Про це повідомляє РБК-Україна AUTO з посиланням на прес-службу YASNO.

До кожної з нових станцій можуть під’єднатися дві автівки водночас: одна - за допомогою порту постійного струму 50 кВт, інша - через порт змінного струму 22 кВт. Тривалість заряджання залежить від багатьох факторів: потужності обладнання, моделі автівки, температури повітря. Наприклад, щоб поповнити заряд батареї Hyundai Ioniq від 0 до 80% (приблизно 100-125 км пробігу) через порт постійного струму потрібно 30 - 40 хвилин, через порт змінного струму - 3-4 години.

Нові зарядні станції YASNO E-mobility розташовані за адресами:

  • Київ - просп. Любомира Гузара, 5 (АЗС Shell);
  • Вінниця - вул. М. Оводова, буд. 51, корп. 2 (ТРЦ Sky Park);
  • Миколаїв - просп. Героїв Сталінграду, 9Д (METRO);
  • Одеська обл., Овідіопольский район, с. Лиманка - просп. Небесної Сотні, 101-м (METRO).

"Ми робимо свій внесок у розвиток електромобільності, розбудовуючи інфраструктуру для заряджання, підвищуючи рівень сервісу та розширюючи географію встановлення станцій. Використовуємо лише сертифіковане обладнання європейського виробництва. Все - для комфорту клієнтів", - розповідає Олександр Онищенко, директор з розвитку YASNO.

Нагадаємо, в YASNO електромобілісти можуть також придбати обладнання для заряджання авто для домашнього або корпоративного використання.

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