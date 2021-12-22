Geely создает альянс с Renault, чтобы через Южную Корею прорваться на рынок США

В ближайшее время Geely и Renault могут объявить о создании нового совместного предприятия в Южной Корее. Новая компания сосредоточится на создании и выпуске гибридных автомобилей.

Об этом сообщает РБК-Украина Авто со ссылкой на Automotive News Europe.

Совсем недавно, марка Geely объявила о своем возвращении на украинский рынок. На первом этапе покупателям предложат два кроссовера.

Что касается, совместного предприятия с компанией Renault, то с ней Geely будет работать над созданием новой линейки автомобилей на основе модульной архитектуры CMA. Кроме того, благодаря соглашению о свободной торговле между Южной Кореей и США, у китайской марки появится выход на американский рынок.

Кроссовер Lynk & Co 01

В свою очередь, совместное предприятие позволит Renault укрепить свои позиции в Азии, в первую очередь в Китае. Французская компания сосредоточится на дизайне автомобилей, маркетинге и продажах нового бренда.

Помимо новых автомобилей с французским дизайном, на предприятии Renault Samsung Motors в Пусане (Южная Корея) могут выпускать некоторые модели Lynk & Co – совместного бренда Geely и Volvo. Наиболее вероятный кандидат – кроссовер Lynk & Co 01, на данный момент выпускающийся с ДВС и в гибридных вариантах.

Напомним, что компания Geely создала электрическую фуру с запасом хода 1100 километров. Она способна не только перевозить многотонные грузы, но и максимально комфортна для проживания.