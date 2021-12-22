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Geely створює альянс із Renault, щоб через Південну Корею прорватися на ринок США

Автор: Олександр Мороз

Найближчим часом Geely і Renault можуть оголосити про створення нового спільного підприємства в Південній Кореї. Нова компанія зосередиться на створенні та випуску гібридних автомобілів.

Про це повідомляє РБК-Украина Авто з посиланням на Automotive News Europe.

Зовсім недавно, марка Geely оголосила про своє повернення на український ринок. На першому етапі покупцям запропонують два кросовери.

Що стосується, спільного підприємства з компанією Renault, то з нею Geely буде працювати над створенням нової лінійки автомобілів на основі модульної архітектури CMA. Крім того, завдяки угоді про вільну торгівлю між Південною Кореєю і США, у китайської марки з'явиться вихід на американський ринок.

Кросовер Lynk & Co 01

У свою чергу, спільне підприємство дозволить Renault зміцнити свої позиції в Азії, в першу чергу в Китаї. Французька компанія зосередиться на дизайні автомобілів, маркетингу і продажах нового бренду.

Крім нових автомобілів з французьким дизайном, на підприємстві Renault Samsung Motors в Пусані (Південна Корея) можуть випускати деякі моделі Lynk & Co – спільного бренду Geely і Volvo. Найбільш ймовірний кандидат – кросовер Lynk & Co 01, що на даний момент випускається з ДВС та в гібридних варіантах.

Нагадаємо, що компанія Geely створила електричну фуру з запасом ходу 1100 кілометрів. Вона здатна не тільки перевозити багатотонні вантажі, але і максимально комфортна для проживання.

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Renault